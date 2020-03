A uitat ca joaca fotbal! Intrarea CRIMINALA a lui Adebayor in ultimul meci din Copa Libertatores! Si-a facut adversarul K.O

Emmanuel Adebayor a fost eliminat in ultimul meci jucat.

Fostul jucator al lui Real Madrid joaca in prezent la Olimpia Asuncion, din Paraguay. In meciul din Copa Libertadores cu Defensa y Justica, atacantul care a trecut pe la echipe precum Arsenal, Manchester City sau Tottenham, a vazut cartonasul rosu in minutul 72 dupa o intrare criminala.

Enzo Coacci a sarit pentru a recupera mingea cu capul, iar in acelasi timp Adebayor a incercat sa loveasca balonul cu piciorul, lansandu-se cu el inainte, intr-o actiune periculoasa. Atacantul l-a lovit pe adversar direct cu piciorul in gat, cu crampoanele.

¡ADEBAYOR ESTÁ LOCO! ¡PATADA HISTÓRICA! El refuerzo top de Olimpia le pegó un brutal patadón a Coacci de Defensa y Justicia y vio la roja en su primer partido como titular en la #Libertadores. INCREÍBLE. pic.twitter.com/DZ6emGIxVL — SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2020