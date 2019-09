TRAGEDIE incredibila in box! Un bulgar s-a inscris in lupta cu numele varului sau si a MURIT! VIDEO

Bulgarul Boris Stanchov a murit in ring dupa ce s-a inscris in lupta cu numele varului sau!

Bulgarii sunt in stare de soc! Boris Stanchov s-a prabusit in runda a cincea a partidei cu Ardit Murja, desfasurata in Shkoder, Albania, in weekend. Pugilistul bulgar se inscrisese in lupta cu numele varului sau, Isus Velichkov, deoarece nu avea licenta. Astfel, in media din Albania si Bulgaria s-a propagat informatia ca Velinchkov a fost cel care a decedat tragic in ring. Acum bulgarii au aflat ca in realitate Boris Stanchov a fost cel care a suferit un stop cardiac in timpul luptei si s-a prabusit la podea. El a fost transportat de urgenta la spital, insa medicii nu l-au putut resuscita.

Velichkov a facut apoi o dezvaluire socanta. "A luptat cu numele meu din 2018, antrenorul stia, nu era o problema".

World Boxing Council a publicat un comunicat de presa in urma acestei tragedii, dar s-a referit la boxeurul trecut in actele oficiale, Isus Velichkov. "WBC plange moartea pugilistului bulgar Isus Velichkov. In ciuda faptului ca medicii din ring au facut tot posibilul ca sa-l salveze, moartea sa a fost aproape imediata. Intreaga familie WBC este alaturi de familia lui in acestre vremuri triste".

Potrivit Boxing Scene, moartea lui Boris nu a fost provocata de o lovitura.