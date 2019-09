Toti s-au BLOCAT cand l-au vazut! Are 2 metri si 145 de kilograme! Cum arata GIGANTUL care vrea sa fie campion la box! VIDEO

E din Ploiesti, are 2 metri si 145 de kilograme si a lasat baschetul pentru box.

I-a speriat pe toti cand a intrat in sala.

Gabriel a jucat baschet 11 ani si vrea sa fie campion la box ! S-a dus la antrenorul care l-a facut mare pe Doroftei.

"Cand a intrat in sala am zis..aoleu.. a venit Gogea Mitu. Nici nu credeam ca mai traiesc in box sa am un Gogea Mitu in sala", a declarat Titi Prosop.

"O sa sperii adversarii cu statura ta?

Eu zic ca da. Imi place bataia, ce pot sa spun", a spus Gabriel Petrescu.

Titi Prosop l-a pus sa slabeasca.

"Cat mananca?

Un porc si o vaca, la o masa", a mai spus Titi Prosop.