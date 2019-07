SOCANT | Antrenor englez de box, condamnat la 5 ani de inchisoare dupa ce a omorat un tanar roman

Britanicul era sub influenta drogurilor.

Articol publicat de Gabriel Chirea



La finalul saptamanii trecute, britanicul John Verlander, fost boxer la West Hill Amateur Boxing Club si actual antrenor apreciat de box pentru juniori, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare si i s-a interzis sa mai conduca autovehicule pentru urmatorii 7 ani si jumatate. Decizia instantei vine dupa ce el a provocat un accident auto pe A229, langa localitatea Linton, in urma caruia a decedat Madalin Constantin Murgoci, un tanar roman de 22 de ani, care lucra ca asistent medical la Betsy Clara House Nursing Home, din Maidstone, Kent. Politistii au constatat ca soferul britanic era drogat, avand in sange un nivel al canabisului mult peste limita legala, chiar si la 4 ore dupa prelevarea probelor biologice, si depasise viteza legala, desi pe bancheta din spate a masinii sale se aflau fiica sa si alte doua prietene minore ale acesteia.

Madalin a decedat la locul accidentului, din cauza ranilor suferite, pe 4 decembrie anul trecut. Romanul se pregatea de nunta si isi inchiriase deja locatia si muzicienii pentru petrecere, iar colegii de serviciu spun ca ii simt lipsa. „Era iubit de toti colegii de aici, era un tanar uimitor, cu un viitor stralucitor in fata sa. Era dragut cu toata lumea, zambetul sau putea lumina o camera intreaga si nu cred ca vom mai intalni niciodata o persoana mai autentica. Am pierdut doua persoane in acea seara, pentru ca Camelia, logodnica sa, lucra tot la noi, dar nu a mai ramas in tara dupa pierderea suferita si s-a intors in Romania”, a spus Gina Townson, sefa sa.