La 42 de ani, Manny Pacquiao a suferit al optulea eșec al carierei. Cine l-a învins pe pugilistul-politician 

Pacquiao, în vârstă de 42 de ani, a suferit a opta înfrângere din cariera sa, toţi cei trei judecători văzându-l învingător pe Ugas (115-113, 116-112, 116-112).

Pacquiao a spus că "nu ştie" dacă este ultimul său meci, întreţinând suspansul în legătură cu viitorul său, atât în box cât şi în politică, în condiţiile în care presa a scris că el vrea să candideze la alegerile prezidenţiale din Filipine.

PACQUIAO CHEERED IN DEFEAT????

Despite his loss @MannyPacquiao's loyal fans chanted his name as he returned to the dressing room???? pic.twitter.com/DH2d2sPusc