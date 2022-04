Rudel Obreja, fostul președinte al Federației Române de Box, Elena Udrea, fostul ministru al dezvoltării, și Tudor Breazu, asistentul personal al demnitarului, au fost condamnați la închisoare cu executare de către Înalta Curte de Casație și Justiție pentru dosarul Gala Bute.

Trimiși în judecată de DNA în 2015, cei trei și-au aflat pedepsele pentru evenimentul de la Romexpo, în care Lucian Bute și-a apărat titlul mondial la categoria supermijlocie în fața lui Jean-Paul Mendy. Rudel Obreja a fost condamnat la 5 ani de închisoare, în timp ce Elena Udrea are de ispășit 3 ani în arest. Tudor Breazu, asistentul demnitarului, a primit jumătate din pedeapsa fostului ministru, respectiv 3 ani de închisoare.

Însă, fostul președinte al Federației Române de Box susține că această condamnare este o înscenare din partea autorităților și că nu merita acest tratament pentru cât a făcut pentru sportul românesc. Totodată, Rudel Obreja că după ce își va lua rămas bun de la familie își își va ispăși pedeapsa pe care a primit-o în primă fază, în 2018.

Obreja: „Dacă ajungeam la rejudecată, aveam pregătite surprize mari!”

„Instanța Supremă are obligația să vegheze la aplicarea unitară a legii. Asta înseamnă că dăm soluții la fel în toate dosarele asemănătoare. La noi, dosarele au fost identice și s-au dat soluții contradictorii. La una a fost admitere, la noi respingere. Nu vi se pare că acest ping-pong al presupusei justiții din țara asta e prea mult? Nu mai există nicio cale de atac, la revedere!

Trebuie să fac ce mai am de făcut din pedeapsă și să-mi văd de treaba mea, de familia mea, de copiii mei, să vin de acolo sănătos și voinic și să îmi continui viața. Așa a vrut Dumnezeu, asta este. Nu-mi pot reproșa absolut nimic, doar mă încearcă o părere de rău. Dacă ajungeam la rejudecare, dar probabil că s-a aflat asta, pregătisem surprize mari. Răsturnam tot dosarul cu făcăturile lor, cu evaziunea fiscală, moldovenii ăia.

Eu am fost în Moldova, m-am întâlnit cu ăia pe care nu îi văzusem în viața mea, oamenii mi-au dat declarații notariale. Eram pregătit să răstorn dosarul ăsta, dar probabil că s-a aflat. Asta este. Nu mai am ce face cu probele. La revedere, s-a închis. Le voi arăta copiilor mei cam cum am fost tratat, cât de bajocorit am fost pentru ce am făcut eu pentru țara asta.

(n.r. - Nu ați fi putut să duceți dovezile în instanță?) La noi nu s-a judecat nimic din acest dosar, a fost pe procedură, doar pe contestația în anulare și care era bazată pe hotărârea CCR și care trebuia admisă. Numai că au găsit subterfugiul ăsta, să vadă ce spune Curtea de Justiție Europeană.

Dar dincolo de ce a făcut DNA-ul, au fost mizerii ăștia de la Înalta Curte și cu cei care îi păpușează. Nu ajunge nimeni la Înalta Curte fără să fie agățată de toate membrele de cine trebuie. Am vorbit cu poliția, urmează să luăm legătura, să mi se comunice unde trebuie să merg. Respect procedura, merg să-mi fac pedeapsa mai departe. Vreau să-mi văd copiii între timp, apoi merg la treaba mea”, a declarat Rudel Obreja pentru Antena 3.

Sentințele Înaltei Curți de Casație și Justiție în dosarul Gala Bute

Elena Udrea - 6 ani de închisoare cu executare

Rudel Obreja - 5 ani de închisoare cu executare

Tudor Breazu - 3 ani de închisoare cu executare

Ana-Maria Topoliceanu, fosta şefă a CNI – 3 ani de închisoare cu suspendare

Ştefan Lungu, fost consilier al Elenei Udrea – 1 an şi 6 luni de închisoare cu suspendare

Dragoş Botoroagă, om de afaceri din Petroșani – 2 ani şi 6 luni de închisoare cu suspendare

Gheorghe Nastasia, fost secretar de stat în MDRT – 4 ani de închisoare cu suspendare