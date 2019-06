Boala care ii omoara pe boxeri in ultimii ani. Inca un mexican este in coma, la spital! VIDEO SOCANT

Un boxer este in stare grava la spital.

Felipe “Gallito” Orocuta a luptat pentru titlul mondial de doua ori in cariera sa, insa a ajuns cunoscut in ultimele 24 de ore din cauza unui eveniment nedorit.

Acesta este in coma la spital dupa ce a fost facut KO de adversar, in gala de vineri noaptea. Mexicanul a fost resuscitat chiar in ring si apoi a fost transportat in coma la spital.

Orocuta a suferit o contuzie foarte puternica, formandu-i-se un cheag de sange la creier, ce a fost operat de urgenta. Aceasta afectiune este una ce face din ce in ce mai multe victime in ultimii ani, mai multi boxeri ajungand in coma sau chiar murind din cauza loviturilor ce au produs leziuni la nivelul creierului.