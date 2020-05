Revenirea lui Mike Tyson in ring pune mari semne de intrebare! "Am un mesaj pentru cei care vor sa vorbeasca despre Mike!" 

Myke Tyson a creat multe discutii in jurul presupusei sale reveniri in ring.

Myke Tyson a postat multe filmulete cu el antrenandu-se si are o oferta de meci de la Sonny Bill Williams, un jucator de rugby care evolueaza in Canada. Castigatorul ar urma sa castige un milioan de dolari, anunta The Sun.

Cu toate acestea, unii oameni sunt sceptici in ceea ce priveste o revenire a lui Tyson in ring, mai ales ca a implinit 53 de ani. Edward Hearn, un promotor englez, nu crede ca revenirea in ring a lui Mike Tyson este cea mai buna decizie si isi pune mari semne de intrebare.

"Probabil ca mi-ar placea sa il vad, dar nu este iresponsabil sa lasi o legenda de 53 de ani sa revina in ring? Am un mesaj pentru cei care vor sa vorbeasca cu mine despre Mike. Arata destul de periculos. Este captivant ca ar putea reveni la 53 de ani si chiar sa faca ceva daune.

Dar ar trebui sa incurajam acest lucru din partea unei legende? Exista o linie subtire si am trecut-o de cateva ori, intre integritatea sportului si furnizarea de programe sport si divertisment. Rolul nostru este de asemenea sa oferim programe televiziunilor, insa trebuie sa ne mentinem cat de mult putem de linia corecta.", a spus Eddie Hearn.

Mike Tyson a a vut ultima lupta in 2005, cand a pierdut prin TKO impotriva irlandezului Kevin McBride. Tyson are 50 de victorii la profesionisti si doar 6 infrangeri, fiind o legenda a boxului.