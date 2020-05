MECIUL SECOLULUI! Mike Tyson vs Tyson Fury este pe cale sa se joace! Fury a acceptat oferta! Cand poate avea loc meciul

Mike Tyson (53 de ani) a anunta ca este gata sa revina in ring si isi cauta adversar. Tyson Fury, campionul din box si cel care l-a invins pe Wladimir Klitchko, spune ca aprmit o propunere si a acceptat fara sa stea pe ganduri.

"Am prmit un telefon cu propunerea de a ma lupta cu Tyson. Am fost: <<Ce???>> Da, am primit un telefon unde mi s-a zis daca vreau sa lupt cu Tyson intr-un meci amical. Am zis <<La naiba, da!>>", a spus Tyson Fury.

Fury este in asteptarea meciului cu Deontay Wilder. Intre timp, in legatura cu Tyson s-a vorbit de un meci legendar cu Evander Holyfield.

"Nu cred intr-un meci al lui tyson cu Holyfield, dar cine sunt eu sa spun. Daca amandoi sunt capabili sa lupte din punct de vedere medical, atunci lasti-i sa faca ce vor.", a mai spus Fury, care a postat un mesaj. Dupa ce il va bate pe Wilder, il vrea pe Anthony Josua in ring.

"All these idiots can think of is trying to fight me in lockdown!"

"I wouldn't give Wilder 10 quid to step aside, I'd rather punch his teeth in!" ????

"After I beat Wilder, I'm going to fight Joshua for all the belts!"@Tyson_Fury lays out his plans for when boxing returns ???? pic.twitter.com/i6OvzY6PAS