LEGO, intotdeauna PREFERATUL copiilor! A inceput Black Friday la Elefant.ro! Vezi preturile imbatabile ale celor mai indragite jocuri

Black Friday a luat startul la elefant.ro si vine cu oferte de nerefuzat. Se apropie luna cadourilor si nimic nu se compara cu un LEGO.

LEGO City, Arest pe munte are o reducere de 38% si este o alegere foarte buna pentru baieti. Alcatuit din 303 piese, le pune imaginatia celor mici la contributie.

VEZI AICI LEGO CITY, AREST PE MUNTE

O alegere buna pentru distractie in trupa vine de la LEGO Friends, "Centrul de salvare de la far". Are o reducere de 33% si un numar impresionant de 602 piese. O alegere numai buna pentru a dezvolta spiritul de creativitate in grup.

VEZI AICI LEGO FRIENDS, CENTRUL DE SALVARE DE LA FAR

Pentru fetite, LEGO Disney Princess are o reducere de 30% la "Ambarcatiunea regala a lui Ariel". Are un numar de 380 de piese si este o alegere ideala pentru micile printese.

VEZI AICI LEGO DISNEY PRINCESS, AMBARCATIUNEA REGALA A LUI ARIEL

Toti copiii sunt pasionati de super-eroi si LEGO Super Heroes are o reducere de 37% la "Batmobile: Urmarirea lui Joker". Nu mai putin de 342 de piese ai la dispozitie pentru a reconstitui celebra masina a lui Batman.

VEZI AICI LEGO SUPER HEROES, BATMAN: URMARIREA LUI JOKER

O alegere si pentru cei mai mari, care sunt impatimiti ai celebrului Minecraft, LEGO Minecraft vine cu o reducere de 36% la "Podul Flacarilor". Are 372 de piese si iti ofera ocazia de a te distra cu figurinele preferate.

VEZI AICI LEGO MINECRAFT, PODUL FLACARILOR