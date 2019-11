73% dintre comenzile de Black Friday, expediate in primele cinci zile

Livrari in timp record de Black Friday.

Lockerele easybox au ajuns la 16% din total comenzi la doar un an de la lansare

113.000 de comenzi s-au livrat sambata ai duminica

Peste 30 de milioane de euro investite de firmele de curierat

Comenzile de Black Friday se vor livra pana pe 28 noiembrie

Companiile de curierat sunt pregatite pentru varful din decembrie

Bucuresti, 19 noiembrie 2019 – In primele cinci zile de la startul Black Friday, 73% dintre comenzile plasate in ziua cu cele mai multe reduceri din an au fost expediate, iar 62% dintre acestea au ajuns deja la clienti.

"In primele 48 de ore, 265 de tiruri cu produse au plecat din depozitul eMAG catre hub-urile curierilor. Avand in vedere planificarea facuta cu firmele de curierat si Posta Romana, livrarile s-au efectuat foarte bine anul acesta. Este, probabil, cea mai mare schimbare fata de editiile anterioare ale Black Friday. Suntem increzatori ca ne vom indeplini promisiunea de a livra pana pe 28 noiembrie. Astfel, creste increderea in comertul online, salvezi timp si bani comandand online", a spus Alexandru Niculescu, director de operațiuni eMAG.

Prima comandă, livrata chiar in ziua de Black Friday, inainte de ora 14:00

Primele trei comenzi au fost plasate din Sibiu, Bucuresti si Iernut. Cea mai complexa comanda a fost compusa din produse din 31 de categorii diferite.

In ceea ce priveste metodele de livrare alese, surpriza au reprezentat-o lockerele easybox, care au ajuns la o adoptie de 16% in doar un an de la lansare.

Comanda ridicata cel mai repede din lockerele easybox a petrecut doar 22 de minute in sertarele punctului de pick-up. Pana in acest moment, peste 30% din comenzile livrate in easybox au fost ridicate in primele doua ore de la incarcare.

Comanda livrata cel mai repede a fost plasata in primele minute de la start si a ajuns la destinatar, prin curier, in Bucuresti, sectorul 2, la ora 13:41.

Pentru a putea oferi clientilor o experienta de calitate de Black Friday, eMAG si firmele de curierat partenere- FAN Courier si Sameday- au investit anul acesta peste 30 de milioane de euro in centre logistice, masini, tehnologie si in lockerele easybox. Pe langa livrarea prin intermediul curierilor, comenzile pot fi ridicate dintr-unul din cele 625 oficii ale Postei Romane, de la cele 250 de lockere easybox sau din showroom-urile eMAG.

Avand in vedere ca livrarile de Black Friday se vor finaliza pana pe 28 noiembrie, companiile de curierat sunt pregatite pentru varful din decembrie, luna cadourilor.