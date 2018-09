O romanca a adus titlul European la baschet 3x3 pentru Franta! 

Campionatul European a transformat pentru trei zile Circul Metropolitan in o super arena de baschet.

Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Ana Maria Filip, jucatoare de origine romana, care evolueaza pentru Franta, a fost starul Campionatelor Europene de Baschet 3x3 care s-au incheiat duminica seara in Bucuresti, la Circul Metropolitan. Ana si-a condus echipa catre titlul continental si a fost inclusa in echipa turneului.

La masculin, Serbia, de patru ori campioana mondiala, a rupt blestemul europenelor si a cucerit primul titlu dupa patru participari consecutive la turneul final.

Aproape 2.000 de spectatori au asistat la finalele competitiei, disputate duminica seara si peste 8.000 de oameni au vizitat Circul Metropolitan de-a lungul celor trei zile de competitie. Alaturi de suporterii romani, fanii care au insotit echipele nationale si au creat o atmosfera incendiara pe durata meciurilor.

Meciurile de baschet din arena, dar si zona pentru fani care a inclus jocuri pe calculator si pe console, simulatoare de pilotaj, zone de relaxare, street food si standuri ale partenerilor au atras toti membrii familiei.

Show-urile de lumini si proiectiile 3D pe suprafata de joc au oferit o experienta inedita si completa atat jucatorilor, dar mai ales spectatorilor. “Totul a fost incredibil, de la prezentarea jucatorilor, la spectacolul dintre meciuri, a fost cel mai spectaculos eveniment de baschet 3x3 la care am luat parte. Romania, ai fost uimitoare” scria la final in social media finalistul Karlis Lasmanis, din nationala Letoniei.

Pentru Romania, competitia la Campionatul European de baschet 3x3 s-a incheiat in sferturi si cu un loc 5 in clasamentul final la feminin, plus un loc 11 la masculin. Nationala feminina, formata din Ancuta Stoenescu, Gabriela Marginean, Sonia Ursu si Gabriela Irimia, a cedat, duminica, in fata Ucrainei, 18-20, la capatul unui meci in care tricolorele nu au reusit sa conduca decat, pe alocuri, in primele cinci minute, iar aruncarile de doua puncte nu au intrat.

“Meciul de duminica a fost urat si de uitat cat mai repede. Avem de lucrat. Abia acum incepe greul pentru noi. A fost un meci pe care, in mod normal, trebuia sa il castigam. Nu veau sa desconsider adversarul, insa am facut un meci prost si, practic, ne-am batut singure. Trecand peste toate asta, cred ca am format o echipa buna, care da sperante acestui sport, insa este o echipa care trebuie sa lucreze de acum inainte foarte mult”, a tras concluziile Ancuta Stoenescu

Italienii de la Da Move Crew au fost responsabili cu acrobatiile sub panou, pentru a face tranzitia spre intensele dueluri de la masculin: mingile de baschet s-au invartit, au dansat pe muzica, totul culminand cu un slam-dunk peste 6 dintre majoretele de la Dracula’s Girls, care au facut show de-a lungul celor trei zile de intrecere continentala. Spectaculosul moment a prefatat perfect numarul de magie din semifinalele masculine. Scenariul, pe scurt: cine a inscris prima a mers mai departe. Insa asta este doar o mica parte a povestii.

Sprintul spectaculos spre medalii

Tabloul feminin a cernut primul. Daca Olanda a evadat rapid pe tabela in semifinala sa si a avut tot timpul avantaj in fata campioanei mondiale, Italia, Franta a castigat o semifinala tare cu Ucraina, fiind condusa si apoi presata de la distanta de o posesie de sportivele care au eliminat Romania. Doar in ultimul minut al semifinalei, Ana Maria Filip si colegele sale s-au pus la adapost, incheind cele 10 minute de joc cu 17-14.

Dusan Bulut a deschis jocul de pe tabloul de 4 contra Rusiei cu un trasor din afara semicercului, iar desprinderea la 4-3 a Rusiei a provocat o reactie apriga a numarului unu mondial, care a tras spectaculos, propulsand Serbia la avans de 5 puncte. “Maestrul” Majstorovic a pus punct meciului cu 90 de secunde inainte de final, cu o aruncare de 2 puncte care a adus simetrie jocului, 21-13 .

Semifinala ultimelor doua campioane europene, dintre Letonia si Slovenia, s-a incins spre finis. Letonii au trait periculos atunci cand, cu 29 de secunde inainte de final, la 18-20, Slovenia a beneficiat de doua aruncari libere. Egalata la 20, Letonia a fost salvata de executia lui Kārlis Lasmanis, care a adus campioanei in exercitiu punctul 21, cu 20 de secunde ramase pe cronometru si biletul pentru finala cu Serbia.

Din punctul de vedere al Letoniei, finala masculina a mers in sens invers fata de semifinala: Serbia a dominat startul, insa campioana din 2017 a revenit incredibil, reusind sa egaleze scorul, la 18. Ultimele secunde al partidei au fost traite de inimoasa galerie a Serbiei in picioare, iar oamenii din Novi Sad s-au impus, 19-18, refuzandu-le letonilor onoarea de a fi prima nationala care isi apara titlul european.

La feminin, Ana Maria Filip, pivotul de origine romana al Frantei, si Mamignan Toure au fost de neoprit la Bucuresti. Cu cate 35 de puncte inscrise in 5 partide, cele doua au contribuit decisiv la defilarea nationalei Cocosilor, intr-o finala cu Olanda care a curs intr-un singur sens si care s-a incheiat 21-5, stabilind recordul pentru cel mai categoric scor inregistrat in ultimul act la FIBA 3x3 Europe Cup.

Podiumul la feminin a fost completat de Italia, invingatoare in extra-time in fata Ucrainei, dupa o aruncare de doua puncte (17-16), in timp ce la masculin, bronzul a fost castigat de Slovenia, 21-15 in fata Rusiei.