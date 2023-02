Los Angeles Lakers a pierdut cu 130-133 meciul cu Oklahoma City Thunder, partidă în care LeBron James (38 ani) a reuşit 38 de puncte, ajungând la un total de 38.390 de puncte.

Cu 38.390 de puncte, LeBron l-a depăşit pe Kareem Abdul-Jabbar (75 ani), care avea 38.387 puncte şi stabilise acest record în 1984, chiar cu opt luni înainte ca „King James” să se nască.

LeBron James becomes the NBA's all-time leading scorer. #ScoringKing pic.twitter.com/8w0Wb4JWxT

LeBron James avea nevoie doar de 36 de puncte cu Oklahoma City pentru a devenit cel mai bun marcator din istoria NBA. A depăşit recordul lui Kareem Abdul-Jabbar cu 10 secunde înainte de finalul sfertului trei.

Înainte de sfertul patru, campionul NBA în 4 rânduri, de două ori cu Miami Heat și câte o dată cu Cleveland Cavaliers și Los Angeles Lakers a fost felicitat pe teren de Kareem Abdul-Jabbar, cei doi fiind protagoniștii unui moment emoționant.

An incredible moment between two of the all-time greats.#ScoringKing pic.twitter.com/q29c6PN8ND