Delegaţia României include 9 sportivi (6 fete şi 3 băieţi) la Campionatul Mondial de atletism, de la Tokyo, care va avea loc între 13-21 septembrie.

Federația Română de Atletism e condusă de marea campioană Constantina Diță, medaliată cu aur în proba de maraton a ediției olimpice din Beijing 2008.

Tot în Asia, Constantina Diță speră ca tricolorii să obțină rezultate mari! Iată mai jos lotul României la Campionatul Mondial în aer liber.



Lotul României include următorii sportivi:



Feminin: Andrea Mikloş – 400 metri, Alina Rotaru Kottmann – săritura în lungime, Diana Ion şi Andreea Taloş – triplusalt, Bianca Ghelber – aruncarea ciocanului, Stella Rutto – 3.000 metri obstacole;



Masculin: Mihai Sorin Dringo – 400 metri, Rareş Toader – aruncarea greutăţii şi Alin Firfirică – aruncarea discului.



Plecarea delegaţiei României spre Tokyo va avea loc marţi dimineaţă.



Campionatul Mondial de la Tokyo se desfăşoară între 13-21 septembrie, cu participarea a peste 2.200 de atleţi din întreaga lume.

