Wayne Rooney i-a răspuns lui Cristiano Ronaldo: ”Îi este greu să înțeleagă asta”

Deranjat de criticile venite dinspre fostul internațional englez, Ronaldo nu a rezistat și l-a ”înțepat” pe Rooney. Fostul decar de la Manchester United a acordat un interviu în care a vorbit și despre declarațiile șeptarului portughez.

”E un jucător fantastic. El și Messi sunt, probabil, cei mai buni fotbaliști din istorie. Nu l-am criticat, am spus că trecerea timpului nu iartă pe nimeni și lui Cristiano îi este greu să înțeleagă asta.

A acordat un interviu care a făcut încojurul lumii. Unele comentarii au fost un pic bizare, dar sunt sigur că Manchester United va lua o decizie odată ce va fi difuzat în întregime”, a spus Wayne Rooney, conform CNN.

Rooney responds to Cristiano’s interview: “He’s a fantastic player. Him and Messi are probably the two best players to play the game. It’s not criticism, what I’ve said is age comes to all of us, Cristiano is finding it hard to deal with that.” [@CNN]

pic.twitter.com/TsJH2CvZa4