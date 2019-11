VIDEO | Primul mesaj transmis de Andre Gomes dupa accidentarea teribila din meciul cu Spurs

Mijlocasul celor de la Everton a suferit o accidentare urata in meciul cu Spurs din weekend, in urma careia si-a fracturat glezna piciorului drept.

Operatia la care a fost supus a fost un succes, au transmis oficialii lui Everton in urma cu cateva zile. Jucatorul portughez, in varsta de 26 de ani, este asteptat sa revina pe gazon toamna viitoare.

Andre Gomes a vorbit pentru prima oara dupa accidentare, transmitand un mesaj video catre fani, carora le multumeste pentru suportul necoditionat.

Thank you for your unconditional support! ????

Obrigado pelo vosso apoio incondicional! ????

¡Muchas gracias por todo vuestro apoyo! ???? pic.twitter.com/KEz31pvWD2