Cum s-o lasi? "Sunt DEVASTATA!" Scandalul sexual al momentului! Si-a abandonat iubita! Era cu ea de la 15 ani si aveau impreuna o fetita! Ce a facut un milionar de la City

Inca o problema pentru Guardiola la Man City!

John Stones (24) e in mijlocul unui scandal urias dupa ce si-a abandonat familia pentru a se muta cu amanta intr-un apartament din Manchester. Stones era cu Millie Savage de la 15 ani. Cuplul are si o fetita de un an si jumatate. Stones are de doua luni o relatie cu un model si a parasit casa in care locuia cu familia.

"Sunt devastata", le-a transmis Millie apropiatilor, dupa ce a aflat decizia lui Stones de a pleca de acasa.

"John era ca un fiu pentru noi", a spus mama lui Millie.

Fiica lui Stones si a iubitei sale va ramane in custodia femeii.