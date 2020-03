Scenariul NEGRU pentru Liverpool prinde contur! Federatia din Anglia crede ce sezonul din Premier League nu are sanse sa fie incheiat 

Primul titlu dupa 30 de ani ar putea sa nu mai ajunga pe Anfield.

Presedintele Federatiei Engleze de Fotbal a spus ca nu crede ce sezonul 2019-2020 ar putea fi incheiat in timp util, informeaza The Times.

Greg Clarke a participat la intalnirea de urgenta care a stabilit ca toate meciurile din Anglia sunt suspendate pana pe 4 aprilie cel putin, iar acesta a declarat ca, cel mai probabil, nu este fezabil ca acest sezon sa se termine. In plus, cluburile ar putea refuza sa joace daca pauza este lunga, pentru a evita accidentarile din cauza lipsei antrenamentelor.

Guvernul britanic e de parere ca pandemia de coronavirus va atinge varsul in Regat abia in luna iunie, ceea ce face imposibila programarea etapelor ramane in timp util pentru a nu decala startul comeptitiilor europene.

Seful Premier League, Richard Masters, va profita de perioada de pauza pentru a lua o decizie cu privire la decernarea titlului de campioana: fie se vor valida rezultatele din prezent, fie vor fi anulate complet.

Liverpool este lider in Premier League, la 25 de puncte distanta de Manchester City. The Times anunta ca sezonul nu se va termina, englezii vor pierde 750 de milioane de lire din drepturi de televizare.