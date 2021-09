Prima reacție a lui Harry Kane, după ce a ratat transferul la Manchester City

Din articol Kane a reacționat după ce a ratat transferul la Manchester City

Harry Kane a vorbit despre transferul ratat la Manchester City

Harry Kane (28 de ani) a fost aproape de un transfer în această vară, la Manchester City, dar totul a picat, astfel că atacantul englez va rămâne la Tottenham, club pentru care evoluează din 2012.

Prezent acum la lotul naționalei Angliei pentru meciurile din preliminariile Campionatului Mondial, Harry Kane a vorbit în premieră despre transferul ratat la campioana Angliei, unde a fost dorit cu insistență de Pep Guardiola.

Kane a reacționat după ce a ratat transferul la Manchester City

City a oferit chiar și 150 de milioane de euro pentru a-l transfera pe golgheterul lui Tottenham, dar clubul londonez a respins, de fiecare dată, ofertele făcute de ”cetățeni”, chiar dacă jucătorul și-ar fi dorit o nouă aventură. Acum, Kane se concentrează pe ce are de făcut la Tottenham și la naționala Angliei.

"Am zis-o și înainte, fanii au dreptul la opinia lor. Evident, uneori nu știu întreaga poveste, dar din punctul meu de vedere, am conștiința curată și trebuie doar să continui să fac ce am făcut și până acum. Fac tot ce-mi cere clubul să fac și acum sunt aici cu Anglia. Știu că toată lumea vrea să știe totul despre orice situație care apare în perioada de transferuri, dar așa cum am mai spus, sunt concentrat pe ce urmează și pe viitor", a spus Harry Kane, la BBC Radio 5.

120 de milioane de euro este cota de piață a lui Harry Kane, potrivit Transfermarkt.

223 de goluri și 47 de pase decisive a bifat Harry Kane în 339 de partide la Tottenham, în toate competițiile.