Prima poza cu noul echipament Nike al lui Liverpool! Fanii sunt FURIOSI si ameninta ca nu-l vor cumpara: "E oribil..."

Nike a devenit noul producator de echipament pentru "cormorani", care acum erau imbracati de catre New Balance. Incepand din sezonul viitor, Salah & co vor avea tricouri noi, insa fanii nu sunt deloc incantati de schimbare.

O fotografie cu echipamentul de deplasare a fost "scapata" pe internet, iar comentariile au aparut imediat.

"Arata ca fundul unei piscine", "E oribil", "Dezamagitor ca am asteptat atat si acum primim un tricou dezgustator", au fost cateva dintre mesajele postate de fani pe Twitter.

Here is is - #LFC ‘s first ever Nike away shirt. pic.twitter.com/dJZW7DoJfA