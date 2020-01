INCREDIBIL | "Acum pot sa trec pe langa rafturile de bautura din supermarket!" Era dependent de alcool, dar a apelat la o solutie CUTREMURATOARE! Cum a scapat Paul Gascoigne de dependenta de alcool

Paul Gascoigne a povestit cum a invins dependenta de alcool.

Fostul international englez, Paul Gascoigne, era dependent de alcool, dar povesteste cum a reusit sa infrunte aceasta lupta. Acesta spune ca i s-au montat niste capsule in stomac care ii provoaca o senzatie de greata cand intrece masura.

Paul Gascoigne a inceput sa aiba probleme cu alcoolul dupa ce si-a incheiat cariera de fotbalist si a fost internat in repetate randuri la dezalcoolizare.

"Am fost in Australia si am cheltuit 20.000 de lire sterilne pentru o operatie mai putin ortodoxa! Practic, mi-au cusut in stomac niste capsule care provoaca o senzatie de greata cand depasesti masura. Adica pot sa beau o bere sau un pahar de vin cu prietenii, dar nu mai mult. Daca intreci limita, efectele sunt greu de descris, nu le uiti prea repede. Eu voiam mereu sa ma imbat, iar uneori 50 de pahare nu erau suficiente.

Acum pot sa trec pe langa rafturile de bautura din supermarket, iar mana mea nu se mai indreapta automat spre sticle. Pot sa rezis tentatiei! Daca unii sunt experti in vinuri, eu ma consider expert in dezalcoolizare. Am incercat orice, siropuri, laxative, medicamante, dar acum ma simt bine", a spus Paul Gascoigne