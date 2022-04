Cum a făcut performanța Sean Dyche în Premier League cu un buget redus? Antrenorul își ia adio după 10 ani de realizări remarcabile

Burnley se află în prezent pe locul 18 în clasament, la patru puncte de zona sigură. Aceștia au câștigat doar unul dintre ultimele șapte meciuri din Premier League, pierzând duminică cu 0-2 în fața celor din Norwich, care luptă să se salveze de la retrogradare.

Dyche nu mai este cel mai longeviv manager din Premier League, după ce a petrecut aproape un deceniu la Burnley. A făcut parte din staff-ul tehnic al echipei de naționale de tineret a Angliei în septembrie 2012, iar peste o lună a preluat clubul Burnley.

Antrenorul în vârstă de 50 de ani a reușit să îi aducă două promovări din liga secundă lui Burnley, ultima venind în sezonul 2015-16.

După ce a semnat un nou contract pe patru ani de zile în septembrie 2018, el i-a condus pe cei de la Burnley pe locul șapte în Premier League. Această realizare i-a asigurat lui Burnley prezența în Europa League după 51 de ani și cele mai multe puncte acumulate din 1974 încoace.

Burnley Football Club can confirm the Club has parted company with manager Sean Dyche, assistant manager Ian Woan, first-team coach Steve Stone and goalkeeping coach Billy Mercer.