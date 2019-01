Incredibil! Aduc un atacant de STICLA care n-a mai jucat de 8 luni! Pe cine transfera Tottenham dupa accidentarea lui Harry Kane

Spurs a pregatit un plan surprinzator pentru a-si rezolva problemele din atac.

Italienii de la Tuttosport scriu ca Tottenham il va inlocui pe termen scurt pe Harry Kane cu italianul Rossi! Fara contract de la finalul sezonului trecut, Rossi a jucat ultimul meci pe 20 mai 2018 (Genoa - Torino). In ultimele saptamani, pentru a se mentine in forma, Rossi s-a antrenat cu Manchester United.

Considerat o mare speranta in urma cu 10 ani, Rossi a avut de suferit din cauza accidentarilor grave pe care le-a suferit in mod repetat. Chiar si in aceste conditii, atacantul a prins 30 de selectii in nationala Italiei, unde are si 7 goluri marcate.

Tottenham vrea sa-i ofere un contract in baza caruia sa fie platit doar daca va juca. Englezii au probleme mari in atac dupa accidentarea lui Harry Kane. Celalalt super-atacant al pui Pochettino, sud-coreeanul Son, e si el indisponibil pentru Tottenham, dupa ce a plecat al Cupa Asiei.