Liverpool - Norwich 22:00 | Klopp vrea sa aduca primul titlu dupa 30 de ani! Program etapa 1 Premier League

Premier League revine cu meciul lui Liverpool, vicecampioana din sezonul trecut si detinatoarea Champions League.

Premier League se reia dupa o vara agitata. Campioana Europei, Liverpool, o intalneste pe nou-promovata Norwich City dupa o vara destul de saraca in transferuri.

Jurgen Klopp a anuntat ca Liverpool nu poate concura cu rivalii de la City in materie de investitii si va fi nevoit sa se descurce cu aproape acelasi lot din sezonul trecut.

Liverpool a fost aproape de primul titlu dupa 29 de ani, insa a terminat la un punct in spatele celor de la City, in ciuda faptului ca au adunat 97 de puncte, un nou record in Premier League.

Anul acesta, lupta se va da intre mai multe echipe, crede Jurgen Klopp. "Chelsea si-a schimbat managerul si se pare ca isi va schimba si structura complet, ei mereu au sanse. Ei au avut interzis la transferuri, dar aveau oricum un lot bun. United a fost destul de activa pe piata transferurilor, vor sa se schimbe mult. Cred ca vom fi mai aproape unii de altii fata de sezonul trecut. Daca va fi asa, nu vom mai putea sa obtinem 97 sau 98 de puncte, trebuie sa castigi toate meciurile importante, cel mai bine e sa castigi toate meciurile", a spus Klopp.

Portarul Adrian de la West Ham a fost adus liber de contract in aceasta vara de Liverpool in locul belgianului Simon Mignolet, caqre a plecat la Brugges.

Liverpool a pierdut primul meci oficial din noul sezon, Supercupa Angliei cu Manchester City, dupa 1-1 si penalty-uri.



PROGRAM ETAPA 1 PREMIER LEAGUE



Vineri

22:00 Liverpool - Norwich

Sambata

14:30 West Ham - Manchester City

17:00 Bornmouth - Sheffield United

17:00 Burnley - Southampton

17:00 Crystal Palace - Everton

17:00 Watford - Brighton

19:30 Tottenham - Aston Villa

Duminica

16:00 Leicester - Wolves

16:00 Newcastle - Arsenal

18:30 Manchester United - Chelsea