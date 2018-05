Manchester United, 171.2 milioane de euro din drepturile TV! Ultima clasata a primit si ea peste 100 de milioane

Campioana Manchester City a fost pe locul 2 in topul banilor primiti din drepturile TV.

Drepturile de televiziune au generat din nou venituri enorme pentru cluburile engleze de fotbal, campioana Manchester City incasand aproximativ 171 milioane euro, dupa un sezon incredibil in Premier League.

Insa nu ''Cetatenii'' sunt cei care au primit cea mai mare felie din tortul drepturilor tv. Cu doua meciuri televizate in plus, Manchester United, a doua clasata in Campionatul englez, a incasat circa 171,2 milioane euro.

Liverpool, Tottenham, Chelsea si Arsenal au fost singurele din celelalte cluburi care au castigat peste 160 milioane euro. West Bromwich Albion, care a retrogradat oficial in divizia secunda, a primit si ea circa 108 milioane euro.