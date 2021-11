Klopp și Arteta, la un pas de bătaie pe marginea terenului. Au intervenit forțele de ordine să-i despartă

Cei doi tehnicieni au fost la un pas de bătaie după golul marcat de "cormorani". Sadio Mane a marcat primul gol al partidei, iar antrenorul celor de la Arsenal a considerat că acesta l-a faultat pe Takehiro Tomiyasu înainte.

Arteta a avut o reacție nervoasă pe marginea terenului și a început să ține, iar Klopp s-a îndreptat spre el, iar cei doi au avut un schimb de replici și a fost nevoie de intervenția oamenilor din staff-urile lor pentru a-i despărți. Ambii au primit cartonaș galben din partea arbitrului Michael Oliver.

No, but look at the passion shown in both Arteta and Klopp. Ole would never have the capacity to attempt thispic.twitter.com/xwpyysuII1