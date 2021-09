"E fotbalul pe care vreau să-l văd. Cu excepția celor 10 minute". Klopp își taxează elevii după 3-2 cu Milan

În partida din Grupa B a Ligii Campionilor, elevii lui Jurgen Klopp au deschis scorul după autogolul lui Tomori ('9), apoi a urmat un forcing al italienilor, care au punctat de două ori, prin Rebic ('42) și Brahim Diaz ('44). Fără Zlatan Ibrahimovic în teren, accidentat, Milan a făcut pasul înapoi după pauză.

Salah a restabilit egalitatea 2-2, min.49, iar victoria a fost adusă Henderson '69. Portarul Ciprian Tătăruşanu a fost rezervă la oaspeţi.

La finalul partidei, Jurgen Klopp a declarat: "Am început excelent, am fructificat toate spațiile și le-am pus probleme până când am fost pedepsiți pe finalul primei reprize. Nu ne-am făcut viața ușoară în defensivă și nu am jucat simplu în atac.

E fotbalul pe care vreau să-l văd, sincer! Dac cu excepția celor 10 minute, când am primit două goluri".

Expert pentru Sky Sport Italia, Fabio Capello a evidențiat superioritatea englezilor. "Liverpool a fost prea rapidă și prea valoroasă pentru Milan încă din prima repriză, iar scorul primul act nu era unul care reflecta ceea ce s-a petrecut pe teren.

Asta va fi o mare lecție pentru Milan", a spus Capello.

Liga Campionilor / Grupa B

Atletico Madrid - FC Porto 0-0

Cartonaş roşu: Chancel Mbemba (Porto) 90+5.

Arbitru: Ovidiu Haţegan (România).

Liverpool - AC Milan 3-2

Au marcat: Fikayo Tomori (autogol) 9, Mohamed Salah 49, Jordan Henderson 69, respectiv Ante Rebic 42, Brahim Diaz 44.

Mohamed Salah a ratat un penalty în min. 14.