James Milner pleacă de la Liverpool, dar și-a găsit rapid echipă

Experimentatul mijlocaș britanic nu va rămâne mult timp fără echipă. Negociază cu Brighton, echipa-surpriză din acest sezon de Premier League, cu care este în ”discuții avansate”, scrie jurnalistul Nicolo Schira, pe pagina sa de Twitter.

Dacă va semna cu ”Pescărușul”, Milner o va face din postura de jucător liber de contract.

Ar fi a șaptea echipă din cariera triplului campion din Premier League, după Leeds (echipa din orașul său natal), Swindon Town, Newcastle, Aston Villa, Manchester City și Liverpool. Pe Anfield a ajuns în 2015, liber de contract de la City.

#Brighton are in advanced talks to sign James #Milner as a free agent (ready a contract until 2024) and #JoaoPedro from #Watford for €35M (agreed personal terms until 2028). #transfers #BHAFC