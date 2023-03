Graham Potter are zilele numărate la Chelsea! Todd Boehly a contactat deja un alt antrenor

Chiar dacă s-au investit peste 300 de milioane pentru transferuri în perioada de mercato din iarnă, Chelsea nu a reușit să se apropie de locurile fruntașe din Premier League. Mai mult, londonezii au pierdut și primul meci din optimile Champions Legaue, 0-1 cu Borussia Dortmund.

Rezultatele nu i-au convins pe șefii lui Chelsea, care l-ar fi contactat deja pe Mauricio Pochettino, scrie Football Insider. Antrenorul sud-american, care a lucrat la Tottenham timp de cinci ani, este liber de contract după ce s-a despărțit de PSG în vara anului trecut.

Chelsea ar putea fi o variantă pentru el, mai ales că i-ar surâde o revenire în Londra, unde deține și o casă.

Potter mai are contract cu Chelsea până în 2027, iar unele publicații din Anglia scriu că are, în continuare, încrederea conducerii pentru a redresa echipa.

???? Chelsea are not planning to sack Graham Potter and will continue to give him time to turn results around.

