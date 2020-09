"F*ck off!" Faza geniala cu Jose Mourinho! :) S-a umplut de nervi cand a vazut si a OPRIT televizorul

Jose Mourinho (57 de ani) este antrenorul lui Tottenham din luna noiembrie a anului 2019.

Mourinho a venit la Tottenham pentru a-l inlocui pe Mauricio Pochettino, care a fost demis de pe banca londonezilor.

Decizia clubului de a-l demite pe antrenorul argentinian a surprins pe toata lumea, iar aducerea lui Mourinho a uimit si mai mult.

Mourinho a fost surprins de The Sun in birourile clubului londonez in timp ce se uita la televizor la o discutie pe seama schimbarii de antrenor care s-a produs la Tottenham.

Sursa video: The Sun

"Sunt surprins ca l-au demis pe Pochettino, dar sunt mai surprins ca a venit Jose. Chiar acesta este fotbalul pe care Tottenham vrea sa-l joace?", a fost declaratia care l-a socat pe Mourinho si l-a facut sa-si ridice fruntea din birou.

Din fericire, o alta voce a spus in acel moment: "Nu sunt de acord, sincer sa fiu. A castigat trofee la fiecare club la care a fost. Liga Campionilor, La Liga, Premier League... peste tot", a fost reactia care i-a schimbat privirea in bine lui Mourinho.

In cele din urma, portughezul a fost determinat sa inchida televizor de o noua afirmatie care l-a deranjat: "Nu, iti spun ca vremea lui Mourinho a trecut de tot. Uite ce s-a intamplat la Manchester United."

"F*ck off!", a fost reactia lui Jose Mourinho, care a stins televizorul.

Un an si jumatate a antrenat-o Mourinho pe Manchester United, in perioada 2016 - 2018. Portughezul a reusit sa castige cu 'diavolii' Europa League, Supercupa Europei si Cupa Ligii Angliei, insa rezultatele nu i-au convins pe sefii de pe Old Traford, care l-au demis in decembrie 2018.