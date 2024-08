Arsenal a reușit transferul mijlocașului spaniol Mikel Merino de la Real Sociedad, într-o afacere evaluată la 32,5 milioane de euro, plus 5 milioane de euro în bonusuri.

Merino, care a semnat un contract pe patru ani cu opțiune de prelungire pentru un an suplimentar, a fost o țintă prioritară pentru Arsenal în această vară.

Mijlocașul în vârstă de 28 de ani vine la Arsenal după ce a jucat un rol crucial în ridicarea trofeului EURO 2024 de către Spania, inclusiv marcând golul decisiv în sferturile de finală împotriva Germaniei. Campionatul European din Germania a fost transmis în exclusivitate pe Pro TV, Pro Arena și VOYO.

Transferul său aduce un plus de experiență și versatilitate echipei londoneze, aspect evidențiat și de managerul Mikel Arteta, care a declarat că Merino va întări semnificativ echipa datorită abilităților sale tehnice și personalității sale pozitive.

"Mikel este un jucător care ne va aduce o calitate uriașă prin experiența și versatilitatea sa. El a jucat la vârful înalt atât la nivel de club, cât și la nivel internațional de mai multe sezoane", a declarat Mikel Arteta, în comunicatul oficial.

„Vă mulțumesc tuturor pentru primirea călduroasă”, a spus Merino, citat de Football London.

"Sunt foarte fericit să fiu aici cu voi toți. Sunt foarte încântat, sper că putem continua să facem lucruri mari așa cum faceți voi băieți. A fost o decizie ușoară să mă alătur din cauza anilor trecuți, din cauza a cât de mare este clubul, dar și a ambiției. Văd foame de câștig pe care o are echipa, iar eu ca jucător, îmi doresc asta în cariera mea. Vreau să continui să cresc și să câștig!", a continuat spaniolul.

Merino a mai jucat în Premier League pentru Newcastle în 2018, iar la Real Sociedad a adunat 242 de meciuri, unde a marcat 27 de goluri și a oferit 30 de pase decisive.

Astfel, Arsenal își continuă campania de transferuri, iar Merino a devenit al patrulea jucător achiziționat în această vară, alături de David Raya, Riccardo Calafiori și Tommy Setford.

How it started ???? how it's going

New @Arsenal signing Mikel Merino has always been a Gunners fan at heart! ???? pic.twitter.com/ga9dS5dWOY