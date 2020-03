Englezii anunta: "Sunt 75% sanse ca sezonul din Premier League sa nu se incheie". Ce se va intampla cu titlul in acest caz

Meciurile din Premier League sunt suspendate pana pe 4 aprilie cel putin.

Toate cluburile din Anglia au fost de acord ca sezonul sa fie suspendat temporar din cauza crizei coronavirusului, insa tot mai multe indicii arata ca, cel mai probabil, nu se va mai juca fotbal in Premier League pana in august, cand va incepe un nou sezon.

O sursa din interiorul Federatiei Engleze de Fotbal a afirmat pentru Sky Sports: "Sunt 75% sanse ca sezonul acesta sa nu se incheie asa cum a fost stabilit initial. Nu vad cum am putea sa reincepem jocurile in 3 saptamani... Eu as pune sub semnul intrebarii si startul seoznului urmator". De asemenea, jurnalistii britanici informeaza ca mai multe cluburi sunt deja resemnate si considera ca sezonul e terminat.

In cazul in care sezonul 2019-2020 din Premier League nu se va mai relua, Liverpool ar castiga automat titlul. Sefii de la varful fotbalului englez au avut o intalnire in acest sens, iar nicio echipa, se pare, nu a avut nimic de obiectat. "Cormoranii" au un avans de 25 de puncte in fruntea campionatului.

Totusi, pana la un anunt oficial, 3 scenarii sunt posibile:

1. Liverpool castiga titlul si nimeni nu va fi retrogradat. Sezonul viitor vor fi 22 de echipe, West Brom si Leeds promovand din Championship.

2. Sezonul este declarat nul, iar sezonul urmator incepe cu 20 de echipe. Putin probabil insa, deoarece Liverpool are deja un avans urias la varful clasamentului.

3. Clasamentul ramane asa cum este acum, cu Liverpool campioana si 3 echipe retrogradate. De asemenea, putin probabil, pentru ca Borunemouth, Aston Villa si Norwich ar fi dezavantajate.