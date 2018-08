A doua lovitura a lui Chelsea, dupa transferul de RECORD al lui Kepa! Ce CAMPION MONDIAL e dorit pe Stamford Bridge

Dupa ce au reusit sa-l aduca pe Kepa de la Bilbao, cei de la Chelsea incearca sa mai realizeze un super transfer!

Refuzati de Gonzalo Higuain, dar cu Alvaro Morata pastrat pe Stamford Bridge, formatia antrenata de Sarri doreste sa-l transfere pe Nabil Fekir de la Lyon. Campion Mondial cu Franta, fotbalistul in varsta de 25 de ani a fost dorit in trecut si de Liverpool.

Cei de pe Anfield au renuntat la Fekir dupa ce au descoperit ca jucatorul avea probleme la genunchi. Cei de la OL cer in schimbul mijlocasului ofensiv intre 50 si 60 de milioane de Euro, conform The Sun.

Nabil Fekir este crescut de Olympique Lyon si a debutat la prima echipa in anul 2013. Din 2013 pana acum a reusit sa adune 115 prezente in meciuri oficiale si sa inscrie de 45 de ori. Fotbalistul care are origini Algeriene este campion mondial cu Franta si in 18 prezente sub tricolor a inscris in doua randuri.