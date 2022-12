Clubul londonez a făcut anunțul pe site-ul oficial, transmițând că David Datro Fofana se va alătura lotului condus de Graham Potter de la 1 ianuarie, moment în care fereastra de mercato se va deschide oficial.

Pentru transferul atacantului ivorian, Chelsea plătește 12 milioane de euro, anunță jurnalistul Fabrizio Romano. David Datro Fofana a efectuat deja vizita medicală și a semnat un contract de lungă durată cu formați de pe Stamford Bridge.

Crescut în țara natală, la Abidjan City FC, Fofana a făcut pasul în Europa în urmă cu aproape doi ani, când a semnat cu Molde, formație la care a strâns 65 de meciuri, 24 de goluri și 10 pase decisive.

Atacantul din Coasta de Fildeș, care a debutat recent și la echipa națională de seniori, a traversat un ultim sezon excelent în Norvegia, cu 17 goluri marcate și 6 pase decisive pentru Molde în 29 de meciuri. Potrivit Squawka, David Datro Fofana a fost direct implicat într-un gol la fiecare 93,5 minute, în acest sezon.

Chelsea acuza probleme la nivelul postului de atacant central, acolo unde îl avea doar pe Pierre-Emerick Aubameyang, iar Armando Broja este accidentat. În ultima perioadă, Graham Potter a preferat să îl folosească pe germanul Kai Havertz în calitate de 9 fals.

