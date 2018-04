Vestea de 230 de milioane de euro pentru Guardiola! Seicii au SCAPAT de pedeapsa! Pe cine vrea sa transfere City

Campioana Angliei risca o pedeapsa ce ii facea sa rateze doua perioade de transferuri. Cei de la City au castigat azi procesul la TAS.

Scandalul s-a iscat din cauza transferului lui Benjamin Garre, un tanar cumparat de City in 2016. Pe atunci, pustiul abia implinise 16 ani. Fostul sau club, Velez Sarsfield, sustine ca jucatorul a fost contactat inca de cand avea 15 ani, lucru interzis de regulamentele internationale.

Clubul argentinian a subliniat regula FIFA care sustine ca un jucator poate pleca din tara natala pana la varsta de 18 ani doar daca parintii acestuia se muta in alta tara din motive ce nu au legatura cu fotbalul.

FIFA a dat castig de cauza celor de la City, deoarece Garre detine un pasaport italian, si astfel ii era permisa mutarea in Europa. Clubul argentinian nu a fost multumit de aceasta decizie asa ca si-au depus plangerea la TAS.

Conform Sky Sports, TAS le-a dat castig de cauza englezilor. Un comunicat oficial urmeaza sa fie publicat de TAS saptamana aceasta.

Prin urmare, planulurile lui Guardiola de il aduce pe inca un fost elev de-al lui Mircea Lucescu, Fred, dar si pe Riyad Mahrez de la Leicester pot fi duse la bun sfarsit in aceasta vara. Conform Guardian, City va avea un buget de transferuri in valoare de 230 de milioane de euro in aceasta vara.