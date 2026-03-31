Tudor a fost adus pe banca lui Spurs în locul lui Thomas Frank, dar, în loc să redreseze echipa, a adus-o la doar un loc de locurile de retrogradare.

Roberto De Zerbi îl vrea pe Nesta în staff-ul său la Tottenham

Tottenham ocupă locul 17, cu 30 de puncte, la doar o lungime în fața lui West Ham, echipa aflată pe primul loc retrogradabil.

Astfel, Tudor a fost demis de la Spurs după doar șapte meciuri, în care a bifat cinci înfrângeri, o remiză și o singură victorie.

Londonezii au discutat cu mai mulți antrenori pentru a veni pe banca tehnică, dar nume precum Sean Dyche sau Adi Hutter au refuzat oferta lui Spus. Principalul candidat să ajungă la Tottenham este Roberto De Zerbi, antrenorul care a antrenat-o ultima oară pe Olympique Marseille.

Fabrizio Romano a anunțat că este doar o chestiune de ore până când Spurs va face anunțul oficial în legătură cu numirea lui Roberto De Zerbi. Italianul va semna un contract valabil pe cinci ani și va intra în top trei cei mai bine plătiți antrenori din Premier League, după Pep Guardiola și Mikel Arteta.

Conform Tuttosport, De Zerbi încearcă acum să îl convingă pe Alessandro Nesta să i se alăture în staff-ul tehnic la Tottenham.