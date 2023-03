Antrenorul care a răpus România la World Cup 1994 a fost numit în fruntea unei echipe din Premier League

Roy Hodgson, fostul selecţioner al Angliei, a fost numit marţi în funcţia de antrenor al echipei de fotbal Crystal Palace până la finalul acestui sezon, a anunţat gruparea din Premier League.

În vârstă de 75 de ani, Hodgson a mai condus-o pe Crystal Palace între 2017 şi 2021. El revine acum pe Selhurst Park pentru a-l înlocui pe francezul Patrick Vieira, concediat vineri de clubul londonez.

Crystal Palace, clubul la care Roy Hodgson s-a format ca jucător, ocupă în prezent locul 12 în prima ligă engleză, la doar de puncte de zona retrogradării, după o serie de 12 meciuri fără victorie.

Hodgson, care a mai pregătit în cursul carierei sale selecţionatele Elveţiei, Emiratelor Arabe Unite şi Finlandei, a declarat pentru site-ul oficial al lui Crystal Palace: "Este un privilegiu să fiu chemat să revin la clubul care a însemnat mereu atât de mult pentru mine şi să mi se încredinţeze sarcina importantă de a întoarce situaţia echipei. Singurul nostru obiectiv acum este să începem să câştigăm meciuri şi să obţinem punctele necesare pentru a ne asigura menţinerea în Premier League".

Roy Hodgson has been appointed Crystal Palace manager until the end of the season.

Paddy McCarthy will take the role as his assistant manager, and Ray Lewington returns as first-team coach.

Dean Kiely remains in his position as goalkeeping coach.

