Schimbarea lui Pistorius in inchisoare: ce a ajuns sa faca fostul sportiv pentru a rezista in penitenciar

Oscar Pistorius s-a schimbat in detentie.

Fostul atlet paralimpic afisa o atitudine sfidatoare in timpul proceselor dupa ce si-a ucis iubita, insa acum Pistorius si-a schimbat comportamentul in inchisoare.

Tatal lui Pistorius a declarat in presa din Africa de Sud ca fiul sau preda religia in penitenciarul din Pretoria si cultiva legume in curtea inchisorii.

Oscar Pistorius a ucis-o pe iubita sa Reeva Steenkamp in noaptea de Sfantul Valentin in 2013. Pistorius, in varsta de 32 de ani, a fost condamnat initial la 6 ani de inchisoare, apoi pedeapsa i-a fost marita la 13 ani si 5 luni.

Pistorius mai are de asteptat pana in 2023 pentru a putea cere eliberarea conditionata pentru buna conduita.