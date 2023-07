Fotomodelul Irina Shayk (37 de ani) și Tom Brady (45 de ani), unul dintre cei mai titrați jucători de fotbal american, formează un cuplu, conform presei de peste Ocean.

Shayk a petrecut mai multe nopți în conacul lui Brady din Los Angeles

Cei doi au fost surprinși de paparazzi în ipostaze intime, după ce sportivul a luat-o pe frumoasa rusoaică de la Hotel Bel-Air în Rolls Royce-ul său negru, s-au plimbat prin oraș, a vizitat împreună mai multe locații și aceasta a petrecut mai multe nopți la conacul lui Brady din Los Angeles. Vedetele nu au vorbit încă despre relația lor și nici nu au apărut la un eveniment oficial în postura de cuplu, dar jurnaliștii americani cred că acest lucru este doar o chestiune de timp.

Printre relații intens mediatizate pe care Shayk le-a avut se numără cele cu fotbalistul Cristiano Ronaldo (2010-2015), muzicianul Rob Bourdon (Linkin Park / 2007-2009), dealerul de artă Vito Schnabel (2020), rapperul Kanye West (2021), modelul Arthur Sales (2009) sau actorii Leonardo DiCaprio (2023) și Bradley Cooper (2015-2019), cu ultimul având o fiică, Lea De Seine.

Brady a divorțat în urmă cu 10 luni de Gisele Bundchen

Jucătorul de fotbal american Tom Brady a divorțat, la finalul anului trecut, de supermodelul brazilian Gisele Bundchen, cu care avea doi copii. Negocierile avocaților celor două părți au fost dificile, pentru că cei doi și-au împărțit averea de aproape 700 de milioane de dolari. Sportivul, care a jucat la New England Patriots (2000-2019) și Tampa Bay Buccaneers (2020-2022) și are 7 Super Bowl-uri câștigate (de 5 ori MVP al finalei), mai avea un fiu din relația cu Bridget Moynahan.

Shayk, model de clasă mondială și iubită-trofeu

Irina Shayk (Irina Valeryevna Shaykhlislamova) este născută la Emanjelinsk (Regiunea Celeabinsk) și este primul model rus care a apărut în paginile Sports Illustrated Swimsuit Issue. Rusoaica este sub contract cu The Society Management (New York), Elite Model Management (Paris, Barcelona) și Models 1 (London) și este considerată una dintre cele mai importante fotomodele ale lumii.

De asemenea, ea a urcat pe podium pentru zeci de case de modă, printre care Armani, Paciotti, Givenchy, Chanel, Versace, Valentino, Burberry, Gaultier, De la Renta sau Moschino, a fost pe coperta a numeroase reviste de modă și life style (Ocean Drive, GQ, Complex, Elle, Harper's Bazaar, Glamour, Cosmopolitan, Vs., Allure, Vogue, Marie Claire, Esquire) și a fost imaginea unor mărci celebre sau a apărut în reclame pentru L'Oreal Paris, Intimissimi, Beach Bunny Swimwear, Guess, Jean Paul Gaultier, Marc Jacobs, Versace, Alberta Ferretti, Missoni, La Perla, Roberto Cavalli, Saks Fifth Avenue, Victoria's Secret sau Avon.

Foto - Getty Images, FB