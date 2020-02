BREAKING NEWS | Prima reactie a Ministrului Sportului dupa revenirea din Italia a lotului national de kaiac canoe! Ce se intampla cu sportivii

Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, marti, ca niciun sportiv roman din cei intorsi din Italia nu vor sta in carantina.

Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca niciun sportiv roman, dintre cei care s-au intors din Italia, nu este in situatia de a fi plasa in carantina, precizand ca lotul de kaiac-canoe a efectuat cantonamentul la sute de kilometri de zonele in care exista pericolul infestarii cu coronavirus.

"Am tinut permanent legatura cu Ioan Birladeanu, presedintele Federatiei Romane de Kaiac-Canoe, pentru ca discutiile legate de aducerea sportivilor aflati in cantonament in Italia, in zonele care in acest moment nu sunt de risc, au demarat inca de luni dimineata. Ieri seara au venit primii doi sportivi, urmand ca in aceasta seara sa soseasca si restul delegatiei, inca sase sportivi si patru oameni din staff-ul tehnic. Ei vin din Sabaudia, unde au avut cantonamentul, undeva intre Roma si Napoli, la sute de kilometri de locul unde este focarul. Domnul Birladeanu m-a informat ca au facut toate procedurile pe aeroport, nu au niciun fel de restrictie si, atentie, repet, nu vin dintr-o zona cu risc. Li s-au facut evaluarile pe aeroport, au fost verificati si nu sunt supusi criteriilor procedurilor de carantina. Le solicitam colegilor de la Sindicatul National de Sport si Tineret sa nu mai raspandeasca astfel de zvonuri si de informatii nefondate in contextul in care incarcatura emotionala in aceste zile este si asa foarte mare. Niciun sportiv roman venit din Italia, component al lotului olimpic, nu se afla in acest moment in situatia de a fi plasat in carantina", a declarat Stroe pentru AGERPRES.

Sindicatul National Sport si Tineret a transmis marti un comunicat de presa prin intermediul caruia atrage atentia asupra "riscului major prin expunere la coronavirus a salariatiilor din cadrul Complexului Sportiv National Snagov'', unde urmeaza sa isi desfasoare in continuare cantonamentul sportivii de la kaiac-canoe.

"In seara aceasta se intoarce din Italia, cu un avion de linie, lotul national de kaiac-canoe si sportivii vor fi dusi cu un autocar direct in Complexul Sportiv National Snagov. (...) Sedinta cu salariatii a fost una tensionata si, avand in vedere ca oamenii sunt speriati de riscul la care se expun, au fost amenintati cu concedierea si s-au facut presiuni ca nimeni sa nu lipseasca in perioada urmatoare. Ministrul Ionut Stroe si directorul CSN Snagov obliga personalul sa deserveasca sportivii ce vor veni din Italia, desi riscul de a fi expusi la infectie cu coronavirus este major. Nu se respecta regulile aplicate celor care se intorc din Italia si care sunt trimisi in carantina la domiciliu si nu este protejat personalul care deserveste baza sportiva. Este inadmisibil ca oamenii sa fie fortati sa lucreze in centru de carantinare. Daca decizia este ca sportivii sa fie izolati in baza sportiva, atunci sa se aduca personal specializat si materialele necesare", se arata in comunicatul emis de Sindicatul National Sport si Tineret.