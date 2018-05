Avem campion european la lupte dupa o pauza de 11 ani!

In timp ce in tara sfaraiau gratare si berea curgea in valuri la petrecerile de 1 Mai, luptatorii romanii castigau medalii la Campionatul European din Rusia.

Marti, 1 mai, Mihai Mihut a cucerit aurul la categoria 63 de kilograme, la lupte greco-romane, in cadrul Campionatelor Europene din Rusia, aducand Romaniei primul titlu de campion european dupa 11 ani. Ultima medalie cucerita de un roman la Europene a fost cea a lui Eusebiu Diaconu, in 2007, la categoria 60 kg, la greco-romane, la Sofia. Mihut, care are 23 de ani si este legitimat la CS Astra Arad, a trecut in finala de norvegianul Stig-Andre Berge.

In aceeasi zi, Alin Alexuc-Ciuraru (28 ani / CS Dinamo) a cucerit medalia de argint la Campionatele Europene din Rusia, la categoria 130 de kilograme, la greco-romane, dupa ce l-a invins in finala pentru locul 3 pe ungurul Balint Lam (3-1).

Campionatele Europene de lupte se desfasoara in aceste zile la Kaspisk, in Daghestan, iar Romania a deplasat la aceasta competitie un lot de 14 sportivi. Astazi, 2 mai, va incepe lupta pentru medalii si in competitia feminina, in care tara noastra are doua reprezentante, Alina Vuc (50 kg) si Simona Pricob (55 kg).

Autor: Gabriel Chirea