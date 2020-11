"A fost mai greu ca in orice lupta!" Un stelist a topit inimile fanilor: si-a cerut iubita de sotie pe podiumul de premiere

Ovidiu a cerut-o de sotie pe iubita sa dupa ce Suzana a luat medalie la campioantele nationale!

Cei doi sunt impreuna de doar 6 luni si s-au cunoscut pe saltea, la lupte.

"Cred ca el a avut cele mai mari emotii pentru ca eu am fost luata prin surprindere, eu nu stiam nici macar ce se intampla. Nu ma asteptam!

Am spus da, nici n-am stat pe ganduri", a spus Suzana Seicariu, pentru PRO TV.

Suzana a facut handbal si atletism inainte sa treaca la lupte, unde l-a cunoscut pe viitorul sot. Amandoi sunt campioni nationali.

"Daca nu erau luptele, nu ne intalneam! A fost greu, credeti-ma, si cu inelul, sa il ascund, am avut niste locuri... Vai, prin masina pe acolo.

Eu, noaptea pe furis, am probat un inel de-al ei, e fix pe marimea degetului meu mic si cand am vazut ca intra pe el, am zis asta e!", a spus Ovidiu Andrei Dumitru.

Ambii sportivi fac parte din clubul CSA Steaua.