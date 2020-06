(P) Uite care-i "spielul" la pariuri: 10 cote grase pentru etapa din Bundesliga

La sfarsitul saptamanii se joaca o noua etapa in Bundesliga – runda a 30-a.

Pe casapariurilor.ro te intampinam cu cele mai interesante pariuri ale etapei a 30-a, care va avea loc in weekendul 5-7 mai. Pe site-ul Casa Pariurilor poti urmari in direct toate partidele din prima liga a Germaniei si ai sute de variante de pariere la fiecare meci!

Freiburg – Borussia Monchengladbach (vineri, ora 21:30)

Cota XXL: 2 si peste 2.5 goluri, cota 2.56

Cu doar trei victorii in 2020, Freiburg nu impresioneaza si are sanse mici sa mai prinda cupele europene, in timp ce ‘Gladbach este in plina lupta pentru UEFA Champions League. Golgheterii Thuram si Plea (20 de reusite impreuna) pot face diferenta, chiar daca elvetianul Embolo lipseste. In tur a fost 4-2 pentru ‘Gladbach, dupa un meci cu multe ocazii, jucat intr-un ritm foarte bun.

Bayer Leverkusen – Bayern Munchen (sambata, ora 16:30)

Cota XXL: Interval de goluri 3-4, cota 1.85

„Farmacistii” au castigat ultimele doua dueluri directe cu bavarezii, care vin sa atace si sa-si asigure titlul cu numarul 30 in Germania. Nu vor lipsi de pe teren golgheterii Kai Havertz si Robert Lewandowski si ar trebui sa vedem un meci spectaculos, intre doua dintre cele mai creative echipe din Bundesliga. Bayern a marcat cel putin doua goluri in 7 din ultimele sale 8 meciuri.

Borussia Dortmund – Hertha Berlin (sambata, ora 16:30)

Cota XXL: Oaspetii obtin peste 2.5 cornere, cota 1.65

Hertha a jucat excelent de la reluarea competitiei si spera sa profite de absentele din tabara lui Dortmund: Dahoud, Haaland, Reus, Schulz, Witsel si Zagadou sunt accidentati. Echipa lui Bruno Labbadia vine sa atace prin Ibisevic, Piatek si Cunha, cu totii aflati intr-o forma de zile mari. E posibil sa vedem si goluri de ambele parti, asa cum ne-am obisnuit in acest duel direct.

RB Leipzig – Paderborn (sambata, ora 16:30)

Cota XXL: Peste 1.5 goluri in prima repriza, cota 1.75

Cu Werner si Schick in atac, trupa lui Julian Nagelsmann ar trebui sa faca instructie cu ultima clasata, care vine dupa un 1-6 cu Dortmund. Leipzig e pe locul 3 in Bundesliga si pare in revenire de forma, dupa victoriile clare din ultima vreme. Gazdele vor incerca sa rezolve rapid soarta partidei, iar Paderborn nu va putea rezista, in ciuda unei defensive aglomerate.

Eintracht Frankfurt – Mainz (sambata, ora 16:30)

Cota XXL: Gazdele marcheaza primul gol, cota 1.67

Cu Adrian Silva, Kostic si Dost in atac, cei de la Frankfurt mai pot face un pas urias spre salvare, dupa ce au castigat deplasarile consecutive cu Werder Bremen (3-0) si Wolfsburg (2-1). Mainz e in degringolada, dupa esecurile cu Leipzig (0-5) si Hoffenheim (0-1), iar gazdele vor domina partida, cu o constructie mai buna. Si cornerele pot fi un pariu inspirat aici, conform statisticilor din Germania.

Fortuna Dusseldorf – Hoffenheim (sambata, ora 16:30)

Cota XXL: Peste 10.5 cornere, cota 2.10

Meciul de pe Merkur-Spiel Arena va fi echilibrat de problemele din lotul lui Hoffenheim, care nu poate conta pe Belfodil, Bruun Larsen, Kramaric, Adamyan, Grillitsch si Stafylidis. Ambele formatii deschid deseori jocul in lateral, iar Hoffenheim finalizeaza multe actiuni cu centrari in fata portii. Daca se va juca intr-un ritm bun, sunt sanse mari pentru acest pariu!

Werder Bremen – VfL Wolfsburg (duminica, ora 14:30)

Cota XXL: Oaspetii marcheaza unul sau doua goluri, cota 1.55

Trupa lui Florian Kohfeld era in revenire de forma, dar a cedat lamentabil partida cu Eintracht (0-3) si Werder a ajuns acum la trei puncte de salvare. Wolfsburg a marcat mai mereu la precedentele vizite pe Weserstadion si vine sa atace victoria, pentru ca duce o lupta grea pentru calificarea in Europa League. E miza mare in ambele tabere si asta va duce la un joc deschis in partea secunda.

Union Berlin – Schalke 04 (duminica, 16:30)

Cota XXL: X la pauza sau la final, cota 1.50

Se intalnesc doua echipe cu probleme, atat ofensive, cat si defensive. Schalke are o serie de 11 meciuri fara victorie, iar Union Berlin s-a apropiat periculos de zona retrogradarii. Se anunta un meci tacticizat, in care precautia va tine departe de poarta pericolul, cu un potential scor corect de 0-0 la pauza. Union va face tot posibilul pentru a nu primi gol pe teren propriu.

Augsburg – FC Koln (duminica, 19:00)

Cota XXL: Oaspetii marcheaza in repriza a doua, cota 1.90

Gazdele antrenate de Heiko Herrlich au doar cinci victorii in 14 meciuri pe teren propriu si au castigat un singur meci din ultimele cinci jucate in campionat. Koln nu are un bilant grozav in deplasare, dar poate fi periculoasa, avand un atac demn de Top 10. In tur a fost 1-1 si asteptam un nou joc de calitate. Trei din ultimele cinci dueluri directe s-au incheiat la egalitate, ceea ce sugereaza echilibrul.

Pariu special

Cota XXL: RB Leipzig marcheaza cele mai multe goluri din etapa a 30-a, cota 3.25

