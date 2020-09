(P) SuperSaptamana fotbalului! Meciuri de interes maxim in fiecare zi

Ne asteapta o saptamana plina de spectacol in fotbalul intern si international!

In Romania urmarim o noua runda din Cupa, meciuri de campionat in primele doua ligi si, cel mai important, duelurile pe care FCSB si CFR Cluj le au in preliminariile Cupelor Europene. La nivel international, evenimentul major al saptamanii e Supercupa dintre Bayern si Sevilla de joi seara. Pep Guardiola debuteaza azi in noul sezon cu Manchester City; fosta lui echipa – Barcelona – intra in scena abia la finalul saptamanii, duminica.

Preliminarii europene, cele mai importante campionate, Cupa Angliei si multe meciuri interne. Avem inca o SuperSaptamana de Fotbal pe Superbet, plina de meciuri cu streaming live, supercote si pariuri speciale!

Luni: Guardiola, Zlatan, Contra

Atractiile principale de luni sunt Wolves – Manchester City, AC Milan – Bologna si Gaz Metan – Dinamo. Wolves – Manchester City se joaca de la 22:15 in Premier League, fiind primul meci al „cetatenilor” in dupa eliminarea din sferturile Ligii Campionilor de sezonul trecut. Primul test stagional al lui Pep Guardiola se anunta unul extrem de dificil: la echipa care in sezonul trecut a castigat ambele meciuri directe! De la 21:45 e Milan – Bologna in Serie A. Rossoneri au terminat sezonul trecut in forta, cu 12 meciuri fara infrangere. Revenirea lui Zlatan la Milano a schimbat complet si fata echipei, atentia urmand a fi tot pe suedez in meciul de diseara a primei etape italiene. Un joc important e si in prima liga: Medias – Dinamo, de la 21:00. Contra si noua legiune de spanioli din Stefan Cel Mare sunt in cautarea primului succes in sezonul actual, avand doar 2 puncte dupa 3 jocuri disputate.

Vezi oferta completa a zilei de la Superbet si pariaza pe cote mari, inainte de meci sau live!

Marti si Miercuri: Stanciu si Lucescu spre grupele Ligii, Cupe in Anglia si Romania

Play-off-ul Ligii Campionilor e marti si miercuri cu cate 3 partide, toate programate la ora 22:00: Slavia Praga – Midtjylland, Krasnodar – PAOK si Maccabi Tel Aviv – Salzburg sunt marti; urmate de Gent – Dinamo Kiev, Molde – Ferencvaros si Olympiakos – Omonia Nicosia. Intalnirile din play-off se disputa in dubla mansa, spre deosebire de primele tururi preliminare, asa ca nu vom afla inca de acum ce echipe ajung in grupele Ligii Campionilor. Partida din Cehia e cea mai importanta pentru noi, unde speram sa vedem o noua evolutie buna a lui Nicolae Stanciu. Mijlocasul a marcat in ultima etapa de campionat si, inainte de partidele decisive ale Romaniei, speram ca toti fotbalistii sa fie in forma maxima. Alt stranier cu sanse de revenire in Liga e Mircea Lucescu. Antrenorul lui Dinamo Kiev e neinvins, cu victorii notabile in fata rivalei Sahtior si a lui Alkmaar in turul anterior.

Tot marti e turul doi din Cupa, in care participa doar echipe din esaloanele inferioare. Steaua – Popesti-Leordeni e programat la 16:30, ora la care mai joaca si alte cluburi de traditie: Gloria Bistrita, Steagul Rosu Brasov, Dacia Braila, Otelul Galati si rivalele din Moldova care au meci direct: CSM Bacau – Ceahlaul Piatra Neamt. Dupa incheierea Cupei, de la 19:00 va incepe Universitatea Cluj – Unirea Slobozia in liga secunda.

In Anglia, Cupa Ligii aduce in prim-plan si marile echipe din Premier League. Competitia surprizelor are patru meciuri intre formatii de calibru scazut si forte ale Angliei: Leyton Orient – Tottenham, Luton – Manchester United, Chelsea – Barnsley si Lincoln - Liverpool. Chiar daca echipele de Premier League pornesc ca mari favorite, in fiecare an exista „bombe” in tururile incipiente ale Cupei. Marele duel al rundei e insa miercuri: Leicester – Arsenal, confruntarea-soc din aceasta faza.

Joi: Supercupa Europei si pumnii stransi echipelor romanesti

Joi seara se decerneaza primul trofeu al sezonului european: Supercupa Europei le aduce la Budapesta pe Bayern Munchen si FC Sevilla, castigatoarele celor doua competitii inter-cluburi. Cu un final de 2019-20 fabulos, Bayern a inceput noua stagiune la fel de puternic: umilind-o pe Schalke in Bundesliga, scor 8-0.

Pana la marele meci al saptamanii la nivel european avem si cele mai importante dueluri pentru fotbalul romanesc: Djurgarden – CFR Cluj (ora 20:00) si FCSB – Slovan Liberec (ora 20:30). Meciurile din turul 3 preliminar al Ligii Europa se disputa intr-o mansa unica, deci vom afla inca de joi seara daca Romania va avea sau nu reprezentante in play-off.

Weekend cu etape in marile campionate si Derby-ul Intercontinental

Toate campionatele de top europene sunt acum in linie dreapta. Duminica va incepe sezonul si ultima mare echipa care si-a amanat debutul: Barcelona, vizitata de la 22:00 de Villarreal. Ligile de top ofera mai multe evenimente intre formatii mari: Leverkusen – Leipzig in Bundesliga, Manchester City – Leicester in Premier League sau Roma – Juventus in Serie A. Tot in Italia e duelul dintre Razvan Marin si Stefan Radu, sambata: Cagliari – Lazio.

In absenta unei rivalitati aprinse in campionatele principale, ochii se muta catre malul Bosforului. Duminica, de la 19:00, e Galatasaray – Fenerbahce: Derby-ul Intercontinental al Turciei. Galata, din partea europeana a Istanbulului, si Fener – din Asia – au inceput cu succese noul sezon si isi propun, ca in fiecare an, titlul de campioni.