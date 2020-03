(P) Retraieste senzatia serilor din casa calduroasa de la bunici, cu ajutorul semineului 3D

Datorita dezvoltarii continue si inovatiilor oferite de tehnologia moderna din universul solutiilor alternative de incalzire si decor, semineul electric 3D devine solutia ideala pentru oricine doreste sa reproduca atmosfera placuta si magica a unui semineu veritabil, chiar in intimitatea propriului apartament de la bloc.

Confortabile si usor de utilizat datorita telecomenzii, timerului, afisajului reglabil si termostatului, gama de seminee electrice disponibile in oferta Pefoc sunt ideale pentru a inlocui ambiental, un semineu traditional pe lemne, in locurile in care nu este posibila instalarea unui cos de fum - apartamente la bloc sau locuinte aflate in zone protejate din punct de vedere ecologic.

Cu cele peste 100 de culori si efecte virtuale ale flacarilor generate electronic, nu mai este nevoie sa te retragi intr-o cabana la munte ca sa te poti bucura de experienta relaxarii in fata unui semineu clasic, petrecand momente de neuitat alaturi de persoana iubita, la un pahar de vin sau citindu-le povesti celor mici la gura sobei virtuale. Termostatul digital montat pe semineu, permite verificarea si reglarea temperaturii, acesta putand genera caldura intr-o camera de pana la 37 de metri patrati.

Lumina este reglabila pe mai multe niveluri astfel incat, sa poti obtine ambianta dorita in functie de preferintele tale. Optiunea este valabila si pentru reglajul flacarilor generate virtual, care permite setarea pe 5 viteze diferite. Consumul energetic de 11,2 W/h devine o valoare de neglijat, in comparatie cu beneficiile pe termen lung, aduse de un semineu electric.

Asa cum aminteam si la inceput, acest model special de semineu de apartament nu are nevoie de instalarea unui burlan soba si este disponibil intr-o paleta variata de modele si culori, potrivite preferintelor fiecarui client in parte. Albe, negre, maro sau gri, precum si diferitele modele sculptate pe semineul electric, toate te asteapta pentru a se asorta perfect cu stilul locuintei tale si pentru a-ti aduce un plus de confort, design si relaxare.

Pentru a nu lasa niciun detaliu neplanificat, semineele electrice 3D sunt echipate cu un timer, ce poate fi setat intr-un interval de la 30 min pana la 9h. De asemenea, luminozitatea poate fi setata pe 5 nivele diferite la orice model de semineu electric 3D si ofera utilizatorului posibilitatea de a obtine luminozitatea ideala in functie de preferintele sale si de ambianta pe care doreste s-o creeze. Aceasta optiune este valabila si in cazul frecventei flacarilor, reglabile in 5 trepte de putere.

Combinatie perfecta intre design si functionalitate, semineul electric devine o veritabila masina a timpului cu care vei calatori in vremurile copilariei tale, intorcandu-te in casa calda a bunicilor, dar si un element de decor ce va inobila spatiul destinat familiei tale, cu aura unui sanctuar de relaxare si buna dispozitie, toate acestea in intimitatea propriului tau apartament de la bloc.

Daca ai intrebari sau orice alt fel de nelamuriri, echipa profesionistilor Pefoc, iti sta la dispozitie prin specialistii sai, cu consultanta gratuita, astfel incat tu sa primesti cele mai bune si avizate sfaturi care sa iti permita alegerea semineului cel mai potrivit locuintei tale.