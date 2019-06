(P) Portugalia - Olanda: Finala Ligii Natiunilor analizata de pariori!

Specialistii din cadrul celei mai cunoscute si apreciate comunitati de pariori din Romania au analizat prima finala din istoria UEFA Nations League. Se anunta o partida de care pe care intre Portugalia si Olanda, doua echipe care traverseaza un schimb de generatie.

Chiar daca aceasta competitie continentala nu se bucura deocamdata de un prestigiu deosebit, castigatoarea acestei prime editii va primi un premiu de 10.5 milioane de euro, in timp ce locul secund va fi recompensat cu 9 milioane de euro.

Cunoscatorii vad aceasta disputa ca pe o confruntare intre Ronaldo si Olanda, intrucat rezultatele lusitanilor par sa depinda in mare parte de forma superstarului de la Juventus, in timp ce olandezii se bazeaza in mod clar pe forta grupului.

Ronaldo a calificat Portugalia in finala

Cristiano Ronaldo nu a evoluat pentru reprezentativa tarii sale in primele 4 meciuri din Liga Natiunilor, insa echipa sa a reusit sa castige grupa 3 din primul esalon al competitiei, surclasand Italia si Polonia. Totusi, superstarul lui Juventus a debutat in competitie in faza semifinalelor, acolo unde a reusit un hattrick, calificandu-si echipa in finala.

Joao Felix, revelatia sezonului trecut din Portugalia, a facut cuplu cu Ronaldo in atacul lusitanilor, insa debutul sau in tricoul primei reprezentative a fost unul neconvingator, asa ca cel mai probabil locul acestuia va fi luat de un alt jucator in finala (posibil Goncalo Guedes). Danilo, care a fost suspendat, ar putea reveni in echipa, precum si Joao Moutinho, care a fost doar rezerva in partida de miercuri. Veteranul Pepe insa este incert dupa ce a parasit terenul accidentat in minutul 63 al partidei castigate de Portugalia cu scorul de 3-1 in fata Elvetiei.

Echipa antrenata de Fernando Santos a aratat o defensiva destul de vulnerabila in semifinale. Elvetienii au sutat si ajuns mult mai des in careul advers decat lusitanii, reusind sa si loveasca bara, insa in ceea ce priveste driblingurile, Ronaldo si compania au excelat la acest capitol. Totodata, portughezii au fost dominati si la duelurile aeriene, precum si la capitolul deposedarilor. Practic, cifrele ne confirma o lipsa de agresivitate si de prospetime in tabara lusitana.

Olandezii au ajuns cu sansa in finala

Olandezii nu au probleme de lot, insa echipa condusa de Ronald Koeman s-a calificat cu sansa in aceasta finala. Dupa ce englezii le-au facut cadou olandezilor un penalti dupa prima jumatate de ora, atunci cand Rashford a deschis scorul, De Ligt a reusit sa restabileasca egalitatea pe final de meci, in minutul 73, dintr-un corner. Apoi, leii au avut un gol anulat cu VAR in minutul 83, iar meciul a mers in prelungiri.

Defensiva britanica le-a facut practic cadou calificarea lui Van Dijk si compania, comitand doua gafe uriase in preajma propriului careu. Olandezii au cautat mai des poarta adversa si au fost mai agresivi, reusind sa se impuna in fata englezilor atat in duelurile aeriene, cat si in lupta la sol. Un alt detaliu interesant este ca defensiva portocalei mecanice s-a sincronizat aproape perfect, reusind sa-i lase in ofsaid pe englezi de 6 ori.

Sugestii de pronosticuri pentru finala Portugalia – Olanda

Portugalia este favorita la casele de pariuri, lusitanii avand o cota de 2.45 pentru victorie, in timp ce olandezii au o cota de 3.05. in mod cert insa, daca partida nu s-ar fi disputat la Porto sau daca Ronaldo nu ar fi evoluat in acest meci, cotele ar fi fost in oglinda. Se pare ca bookmakerii il supraevalueaza pe superstarul portughez, care nu mai este la fel de mobil ca in urma cu trei sau patru ani.

in mod normal, un pronostic pentru ca ambele echipe sa inscrie pare a fi unul excelent, iar la o cota de 1.80, cat se poate de atractiv, insa daca Ronaldo nu are o zi buna, nu ne-ar mira sa vedem ca echipa sa nu va reusi sa marcheze. Pe langa faptul ca este foarte posibil ca Van Dijk sa-l marcheze pe Cristiano, ne asteptam ca olandezii sa domine partide la faze fixe si la jocul aerian. Chiar daca au jucat 120 de minute, elevii lui Koeman au parut mult mai proaspeti decat portughezii.

Un alt pronostic tentant este: „Olanda sa ridice trofeul”, care are o cota de 2.08, facand astfel acest pronostic pretabil pentru strategia preferata a multor pariori romani: https://pariurix.com/ponturi/cota-2.

Casele de pariuri vad aceasta partida mai de graba una inchisa, daca este sa ne uitam la cotele pentru total goluri: Peste 2.5 @ 2.08, respectiv Sub 2.5 @ 1.73.

Pentru vanatorii de pariuri curajoase putem lua in calcul pontul „Olanda sa castige la zero”, care primeste o cota de 5.00, precum si „Olanda Total Goluri Peste 2.5” la o cota de 7.25. La cum s-au prezentat defensivele celor doua formatii, putem anticipa ca cel putin una dintre cele doua defensive va ceda in prima repriza, asa ca pronosticul „Peste 0.5 goluri in prima repriza” pare a fi un cadou la cota de 2.12.

La cum s-au prezentat insa lucrurile, nu ar fi exclus sa avem o partida surprinzator de frumoasa pentru spectatorii neutri, asa ca un scor exact de 2-2 nu ar fi exclus, iar cota pentru un astfel de pariu este de 16.00!

Finala mica: Anglia vs. Elvetia

Ambele formatii au dat impresia ca ar fi putut ajunge in finala, asa ca si aceasta partida va fi una cat se poate de interesanta. Cel mai probabil, Anglia va fi echipa mai „latina” in aceasta disputa, in timp ce elvetienii se vor baza in primul rand pe forta si pe fazele fixe.

Englezii au avut mai putin timp de odihna si au avut si de disputat 120 in semifinale, asa ca prospetimea fizica ar trebui sa fie de parte Elvetiei. Desi casele de pariuri anticipeaza o partida deschisa, cu multe goluri, noi ne gandim ca Gareth Southgate va pune in primul rand accent pe defensiva, mai ales dupa dezastrul din partida precedenta. in acest context, pariul „Sub 2.5 goluri” la o cota de 2.08 pare numai bun de jucat.

in rest, este greu de dat un pronostic. Este clar ca Anglia are un lot mult mai valoros, insa intre cele doua echipe nu este o foarte mare diferenta, asa ca tinand cont si de factorul fizic, oricare dintre cele doua formatii ar putea castiga locul 3.