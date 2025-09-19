(P) Performanțe de top cu noile laptopuri ROG Zephyrus și ROG Strix SCAR echipate cu NVIDIA GeForce RTX seria 50

Datorită integrării avansate a Inteligenței Artificiale, performanța crește spectaculos cu ajutorul NVIDIA DLSS 4 Multi Frame Generation. Cadrele desenate cu trasare completă a razelor de lumină ating viteze surprinzătoare, iar NVIDIA Studio devine sprijinul ideal pentru orice flux creativ. Tot ce ai de făcut este să îți lași imaginația să lucreze liber.

DLSS 4 duce totul mai departe, integrând noul model AI Transformer care îmbunătățește semnificativ calitatea imaginii, inclusiv pe generațiile anterioare de hardware. Iar pe plăcile grafice GeForce RTX din seria 50, cu Multi Frame Generation, pot fi create până la trei cadre suplimentare pentru fiecare cadru randat folosind DLSS 4. Nu doar atât, dar recent anunțata tehnologie NVIDIA Reflex 2, va reduce drastic latența și va răspunde instant la comenzi datorită implementării inovatorului sistem Frame Warp care ține cont de cea mai recentă intrare a mouse-ului din joc.

DLSS (Deep Learning Super Sampling), tehnologia NVIDIA bazată pe rețele neuronale, folosește Inteligența Artificială pentru a spori performanța grafică și a crește calitatea imaginilor în timp real. DLSS procesează cadre la rezoluții mai mici și, prin analiză inteligentă a mișcării și a cadrelor anterioare, reconstruiește imagini cu detalii la nivel nativ sau chiar superior datorită funcției Super Resolution.

NVIDIA Studio oferă un avantaj major pentru cei care lucrează cu fluxuri de editare video, randare 3D sau design grafic. Datorită accelerărilor RTX integrate în aplicațiile de top și driverelor Studio optimizate constant pentru stabilitate, fluxurile de lucru devin mai fluide ca niciodată, iar instrumentele bazate pe AI îți oferă un plus de eficiență la fiecare pas.

Cu plăcile grafice GeForce RTX seria 50 și noile nuclee Tensor AI, ai la dispoziție cea mai avansată tehnologie pentru gaming, creație, productivitate sau dezvoltare, direct pe laptopul tău ROG.

Ray-tracing complet cu laptopurile ROG Strix SCAR și ROG Zephyrus cu GeForce RTX seria 50

Laptopurile ASUS ROG Strix SCAR 18 și ROG Zephyrus G16 echipate cu GeForce RTX din seria 50 duc gamingul și creația la nivelul următor. Modelele de top, echipate cu modelul NVIDIA GeForce RTX 5090 cu TGP de până la 175 W prin Dynamic Boost, îți oferă puterea de care ai nevoie pentru orice scenariu.

Performanța este optimizată inteligent la fiecare pas printr-un comutator MUX cu NVIDIA Advanced Optimus, care direcționează cadrele GPU direct către ecran și care aduce un plus de performanță până la 10%.

În același timp, tehnologia NVIDIA Blackwell Max-Q menține un echilibru ideal între putere, autonomie și silențiozitate, fiind dovada ca laptopurile ultra-performante, subțiri și silențioase nu trebuie să sacrifice durata de viață a bateriei.

NVIDIA Max-Q este o suită de tehnologii care funcționează împreună în mod transparent pentru utilizator pentru a optimiza fiecare aspect al laptopului: procesor, chip grafic, memorie, parametri termici, software, afișaj și multe alte componente.

Astfel, laptopurile ROG devin partenerul perfect pentru cei care își doresc performanță extremă, design portabil și autonomie ridicată, beneficiind de puterea nucleelor Tensor Cores AI din generația a cincea care permit performanțe RTX AI de nivel următor.

ASUS ROG Strix SCAR 18 și ROG Zephyrus G16 cu GeForce RTX seria 50 sunt deja disponibile în stoc, în multiple configurații, și pot fi comandate direct din eShop ASUS România.

