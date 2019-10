(P) Pefoc.ro revolutioneaza piata de seminee din Romania

O dată cu trecerea timpului, metodele de încălzire au evoluat și ele, vechea vatră sau sobă cu lemne fiind înlocuite treptat cu soluții inovatoare, adevărate minuni tehnologice care s-au adaptat ultimelor tendințe în materie de inovație, design și funcționalitate. Așadar, în acest articol vom vorbi despre noile modele de șeminee electrice 3D cu telecomandă și panou de control, pentru reglarea preferințelor. Acestea devin natural, cea mai bună alternativă de încălzire, reușind să împrumute de la tradiționalul semineu lemne, căldura și ambianța de intimitate, atât de râvnite în casele fiecăruia dintre noi.

Acest tip de șemineu decorativ sau semineu fals, cum i se mai spune popular, este conceput special să îmbine tehnologia avansată de fabricare, cu un consum redus de energie și un design exclusivist, devenind răspunsul la dorința de a deține eleganța, confortul și căldura tipice pentru un șemineu clasic, în confortul propriilor locuințe, unde spațiul redus n-ar permite o astfel de soluție de încălzire tradițională.

Specialiștii în materie de soluții de încălzire alternativă de la Pefoc.ro, prin oferta lor și expertiza bogată din domeniu, își doresc pentru noi, să reușim să economisim bani, dar în același timp să ne putem bucura de designul atrăgător al acestor modele de șemineu prevăzute cu tehnologie 3D LED încorporată, ce garantează reducerea considerabilă a consumului de energie. Pe scurt, orice șemineu electric îți va asigura o ambianță plăcută, care are rolul de a conferi personalitate și căldură căminului tău, fără să încarci factura de curent. În plus, încălzirea cu termostat și afișajul numeric al temperaturii îți garantează control total. Semineul fals are și avantajul că funcționează fără necesitatea utilizării unui coș de fum, putând fi folosit și numai în scop decorativ, cu sau fără căldură, în funcție de preferințe și anotimp.

Pentru ca experiența să fie perfect autentică iar efectul să fie pe cât se poate de realist, șemineele electrice 3D sunt prevăzute cu tehnologie de reglare a luminozității și vitezei de propagare a flăcărilor, simulate în funcție de preferințele fiecăruia. Pentru obținerea unei experiențe desăvârșite, trebuie să știți că unele modele permit și instalarea unui sistem audio care imită zgomotul produs de trosnetul relaxant al lemnelor ce ard pe foc. Cele 125 de combinații și efecte ale flăcării false, lasă la alegerea voastră, să selectați atmosfera pe care o doriți în casa voastră. Un alt aspect important cu rol de siguranță și confort, îl constituie timer-ul ce permite oprirea automată a focului, exact la momentul dorit de proprietar. Toate opțiunile încorporate în aceste șeminee speciale, sunt proiectate pe un afișaj digital modern. Șemineele electrice 3D sunt prevăzute cu telecomandă și un panou de control, ce permite reglajul complet în funcție de opțiunile fiecăruia.

Cu sediul central la Sibiu, PEFOC este unul dintre cei mai mari producători de șeminee din România, având un stoc de peste 6000 de produse și accesorii specializate, la prețuri avantajoase: de la șeminee pe lemne, șeminee clasice sau moderne, la termoșeminee care se pot conecta la sistemul de încălzire al casei, la sobe pe lemne, coșuri de fum profesionale, focare șemineu, burlane și multe alte accesorii pentru construcția șemineului perfect. Datorită echipelor de montaj alcătuite din profesioniști pregătiți ireproșabil din punct de vedere profesional, anual sunt executate peste 150 de modele de șeminee și coșuri de fum oriunde în țară, folosind doar materiale de calitate care se bucură de garanția calității.