(P) Pariuri la un alt nivel: ai cote pe meciuri de... FIFA 20!

Stii deja ca la Casa Pariurilor ai in oferta cele mai populare evenimente si cote. De acum poti sa pariezi LIVE si pe meciuri de FIFA 20, disputate pe console, intre cluburile de top din Europa!

Multi microbisti s-au distrat de-a lungul anilor cu celebra serie de jocuri FIFA. Nu de putine ori, acestia au lansat o provocare printre prietenii lor: "Pui pariu ca voi castiga acest meci?". Acum chiar poti sa faci asta! Cu zeci de meciuri de FIFA 20 in oferta zilnica, pariorii din Romania pot face bani in fiecare zi cu celebrul joc de fotbal.

Pe perioada suspendarii campionatelor, cluburile au reprezentanti de top din lumea jocurilor, iar acestia se infrunta in diverse turnee virtuale de FIFA 20. Astfel, in cadrul FIFA 20 eSports Battle, poti paria pe meciurile echipelor din Premier League, Bundesliga si Champions League. Mecanismul e simplu: se joaca doua reprize a cate 4 minute, iar punctele se acorda exact ca in competitiile reale. Pe casapariurilor.ro ai cote si pentru turneul international FIFA Liga Pro, unde in aceste zile se dueleaza echipe de jucatori profesionisti de FIFA 20, din intreaga lume.

Nu e usor sa ajungi sa o reprezinti pe Manchester United in cadrul eSports Battle, chiar daca vorbim "doar" despre un joc de FIFA! Calificarile pentru aceste competitii interne s-au disputat inca din decembrie 2019, in conditiile in care orice club putea fi reprezentat de maximum 16 jucatori. In urma unui play-off au fost alesi doi reprezentanti pentru fiecare echipa, "titulari" pe platformele de joc XBox si PS4. Asadar, au ramas in joc cei mai buni, iar tu poti paria acum pe meciurile lor!

Ce ramane de facut? Intra pe casapariurilor.ro, ia-ti pachetul de "bun-venit" in valoare de 200 de RON, urmareste-ti jucatorii favoriti si pariaza pe meciurile lor! Poti sa profiti si in LIVE, unde ai in oferta cote pe rezultate, pe reprize, pe handicapuri sau numarul de goluri, exact ca in realitate.