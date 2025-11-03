În 2025, catalogul Notino însumează mai mult de 82.000 de produse de la peste 1.500 de branduri, globale și regionale. Asta înseamnă că ai opțiuni pentru orice, fie că vorbim de bestsellere, mystery box-uri sau calendare cosmetice de advent. Practic, orice wishlist devine realizabil dacă știi când să-l urmărești.

Ziua de vârf a campaniei va fi, respectând tradiția Black Friday, ultima vineri a lunii, adică 28 noiembrie, însă valurile cu reduceri se întind pe parcursul întregii luni și nu poți știi niciodată în ce zi va intra produsul tău preferat la reducere! Poate chiar astăzi…

Săptămâna aceasta, ai 20% reducere la parfumuri și odorizante de cameră de +50 RON, folosind codul „fragrance”, respectiv 23% reducere în aplicație, cu codul „app”. Aici vezi toate ofertele de Black Friday Notino: Notino.ro/Black-Friday

Ce primești în plus, când alegi Notino?

Dincolo de discounturi, Notino îți propune o serie de funcții smart care-ți simplifică shopping-ul.

Poți testa culori de makeup în timp real cu Oglinda virtuală din aplicație, poți găsi parfumul potrivit cu Fragrance Finder și poți încerca orice produs cu Try it First: primești o mostră pe lângă parfumul mare și dacă aceasta nu te convinge, returul se fără bătăi de cap.

Și dacă ai nevoie de motive în plus să alegi Notino în perioada asta, iată câteva lucruri pe care nu trebuie să le ratezi:

· Prețuri identice în online și în magazinele fizice

· Stoc imens, mereu actualizat, cu +82.000 produse, 1.500+ branduri

· Livrare rapidă, chiar și în aceeași zi pentru anumite produse

· Transport gratuit la sute de articole sau la comenzi de peste 270 RON

· Retur extins: 90 de zile, fără întrebări

· Aplicație de mobil rapidă, cu wishlist și notificări instant

· Testere și consultanți în magazine fizice, care te ajută să faci alegerea perfectă

· Cadouri personalizate, gravare laser, ambalare premium, etc.

Dacă vrei să-ți pregătești din timp lista de surprize, nu uita să arunci o privire peste gama de cadouri de sărbători de la Notino! Ai la dispoziție sute de variante, gata ambalate, pentru oricine contează cu adevărat. Și având favoritele salvate și alertele pornite în aplicație, poți fii sigur că nu ratezi nimic esențial.

Fiecare zi vine cu alt vibe și alt set de surprize, iar dacă știi ce vrei, e imposibil să nu găsești ceva care să-ți facă cu ochiul 😉.

